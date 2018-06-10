Навіть без "Джавелінів"! "Третя сила" взяла нові позиції на Донбасі

Так звана третя сила на окупованому Донбасі просунулася ще на 1 км і закріпилася на нових позиціях.
Про це повідомив відомий волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в Fаcebook.
"С*парам дуже не подобається, що невідома "Третя сила" під їхнім носом скорочує потихеньку дистанцію. Знову просунулася до 1 км вперед і закріпилася на нових позиціях. Працюють хлопці", - заявив він.
При цьому Мисягін підкреслив, що бійці впоралися і без обіцяних "Джавелінів".
Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 9 червня, бойовики 30 раз порушили режим припинення вогню - двоє українських військових отримали поранення.
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