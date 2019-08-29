Врятували весь Маріуполь: ветеран АТО розкрив деталі про Іловайський котел

У боях за Іловайськ у 2014 році Україна зазнала поразки від регулярної армії РФ, але завдяки героїзму своїх воїнів утримала Маріуполь.

Про причини Іловайської трагедії і допущені помилки в ефірі ObozTV розповів ветеран АТО, колишній командир роти у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді, військовий і політичний експерт Юрій Кочевенко.

Кочевенко зазначив, що в Іловайську у добровольців і Збройних сил України просто не було шансів – настільки великою на той час була чисельна перевага російської армії.

"Навесні на одній міжнародній конференції я поспілкувався з російським військовим експертом, досить близьким до Генерального штабу РФ. Він мені сказав: "Ви знаєте, що там було вісім батальйонно-тактичних груп російських Збройних сил?" – переказав він.

На його думку, командири української армії у тій ситуації дійсно припустилися помилок, але звинувачувати їх у цьому не можна.

"Умислу, зради чи здачі наших військових не було. Але були помилки. Чи можна командира карати за помилки, яких він припустився під час ведення бою? Для мене відповідь однозначна – ні, не можна. Це повністю знищить ініціативу в армії", – вважає Кочевенко .

"Звісно, суспільство вимагає. Звісно, хочеться покласти на когось провину. Але війна є війна. І об'єктивно – іноді ворог виявляється сильнішим, хитрішим, його розвідка діє ефективніше, його дезінформація діє ефективніше...", – пояснив він.

Учасник АТО ще раз звернув увагу, що в Іловайську українці зазнали поразки від регулярної армії РФ.

"Але героїзм наших воїнів не дав росіянам розвинути цей успіх. Бо на той час була загроза не тільки над Іловайськом, реально висіла загроза над Маріуполем. І Маріуполь тоді вдалося утримати і не допустити туди росіян", – наголосив Кочевенко.

Військова драма "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас" заснована на реальних подіях Кадр із фільму

OBOZREVATEL нагадує, що 29 серпня 2019 року вперше відзначається День пам'яті захисників України.

Цього дня у 2014 році російські солдати влаштували масовий розстріл воїнів України, які відступали з Іловайська за заздалегідь узгодженим з офіцерами ЗС РФ нібито "безпечним" маршрутом.

Згідно з останніми офіційними даними Генштабу України, під час виходу цим так званим "зеленим коридором" (за яким закріпилася назва "кривавий коридор") загинули 129 осіб. Всього у боях за Іловайськ у серпні 2014 року ЗСУ втратили щонайменше 220 бійців.

Причому ці дані не враховують загиблих із добровольчих батальйонів. Загальні втрати сил АТО під Іловайськом можуть досягати 420 бійців.

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