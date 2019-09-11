"Навіщо варварам троянди?" В Ялті поскаржилися на наслідки "русского міра"

У тимчасово окупованій Ялті обурилися мізерним озелененням міста і відсутністю квітів на клумбах.

Місцеві жителі згадують, що до окупації курортне місто було справжнім квітником, а зараз помилуватися красою вони можуть тільки у Москві. Скріншот відповідних скарг на місцевому пабліку опублікував у своєму Twitter блогер КРИМський бандерівець.

"Навіщо варварам троянди", "Красти квіти з вазонів і клумб треба менше", "Троянди? Так тут навіть якщо колючим дротом їх обнести, все одно знищать! То на розсаду, то ніщеброди, яким шкода тьолочці на квіточку", "Дві найбільші великі проблеми – це крадіжки і полив", – обурюються ялтинці.

Окупована Ялта "Ялтаінформ"

У свою чергу блогер зазначив, що корінь їх претензій криється саме в окупації українського півострова, який вів безбідне життя до вторгнення на нього російських загарбників.

"Крим. Раніше Ялта пахла трояндами, а потім прийшов "русскій мір" – з ніщебродами, злодійством і криворукістю", – зазначив кримський бандерівець.

Крим. Раніше Ялта пахла трояндами, а потім прийшов русскій мір - з ніщеброд, злодійством і криворукості pic.twitter.com/T9pFiG3oHa - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) September 10, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти спорудили дивне загородження дорогою на пляж на Лівадії у Ялті. Пропагандистські ЗМІ показали в мережі фото, де видно відреставрований прохід. Правда, зміни полягають в тому, що тепер туристи можуть спостерігати металеві грати.

Також в окупованій Ялті на набережній встановили льодову ковзанку для шоу дружини прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова – російської фігуристки Тетяни Навки. Монтаж викликав обурення у місцевих жителів.

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