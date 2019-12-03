Навіщо СБУ розшукує Цемаха: Гай заявив про подвійну брехню

Офіцер запасу, волонтер і журналіст Мирослав Гай припустив, що рішення про оголошення у розшук ключового свідка у справі про збитий над Донбасом літак "Боїнг", терориста "ДНР" Володимира Цемаха було погоджене з Російською Федерацією.

"Це скоординовані дії. Напевно з Нідерландами і, можливо, із самою Росією", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

В контексті включення Цемаха до списку на обмін полоненими між Україною і РФ, який відбувся 7 вересня, офіцер заявив про "головну брехню", яку, за його словами, "поширював Офіс президента" – про те, що перед обміном Цемаха допитали слідчі Нідерландів. "Його не допитали", – переконаний Гай.

Терорист "ДНР" Володимир Цемах

Він також нагадав про те, що, згідно з рішенням міжнародного морського суду, Росія була зобов'язана звільнити українських моряків і захоплені кораблі без будь-яких умов. Таким чином, "те, що Цемах був умовою звільнення моряків – брехня і маніпуляція Офісу президента", – заявив офіцер.

Гай припустив, що рішення про оголошення Цемаха в розшук було погоджено з нідерландською і, можливо, російською стороною, і було ухвалене напередодні нормандського саміту, оскільки за його підсумками "питання з "Боїнгом" може бути закрите".

"Нідерландська сторона хвилюється про те, що після нормандського саміту, якщо будуть зняті санкції з РФ, до Росії більше не буде претензій як до держави, відповідальної за катастрофу "Боїнга". Звинуватять окремих осіб, Росія їх видасть, і на цьому питання закриється", – пояснив він.

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