Навіщо СБУ розшукує Цемаха: Гай заявив про подвійну брехню

Офіцер запасу, волонтер і журналіст Мирослав Гай припустив, що рішення про оголошення у розшук ключового свідка у справі про збитий над Донбасом літак "Боїнг", терориста "ДНР" Володимира Цемаха було погоджене з Російською Федерацією.
"Це скоординовані дії. Напевно з Нідерландами і, можливо, із самою Росією", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.
В контексті включення Цемаха до списку на обмін полоненими між Україною і РФ, який відбувся 7 вересня, офіцер заявив про "головну брехню", яку, за його словами, "поширював Офіс президента" – про те, що перед обміном Цемаха допитали слідчі Нідерландів. "Його не допитали", – переконаний Гай.
Терорист "ДНР" Володимир Цемах
Він також нагадав про те, що, згідно з рішенням міжнародного морського суду, Росія була зобов'язана звільнити українських моряків і захоплені кораблі без будь-яких умов. Таким чином, "те, що Цемах був умовою звільнення моряків – брехня і маніпуляція Офісу президента", – заявив офіцер.
Гай припустив, що рішення про оголошення Цемаха в розшук було погоджено з нідерландською і, можливо, російською стороною, і було ухвалене напередодні нормандського саміту, оскільки за його підсумками "питання з "Боїнгом" може бути закрите".
"Нідерландська сторона хвилюється про те, що після нормандського саміту, якщо будуть зняті санкції з РФ, до Росії більше не буде претензій як до держави, відповідальної за катастрофу "Боїнга". Звинуватять окремих осіб, Росія їх видасть, і на цьому питання закриється", – пояснив він.
Як писав OBOZREVATEL:
5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.
Цемах став учасником обміну полоненими за формулою 35 на 35.
11 вересня дочка фігуранта справи про катастрофу МН17 опублікувала фото з ним, зазначивши, що вони їдуть додому.
Статус Цемаха у справі про катастрофу МН17 змінили зі свідка на підозрюваного.
Нідерланди звернулися до Росії з проханням розшукати Цемаха.
3 грудня Служба безпеки України оголосила Володимира Цемаха в розшук.
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