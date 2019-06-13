Росія накачує Крим озброєнням: Тука озвучив мету

Російська Федерація намагається посилити контроль над акваторією Чорного моря.

"Ця мета досягається, зокрема, розміщенням комплексів С-400 на території анексованого Криму", – сказав OBOZREVATEL заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб України Георгій Тука.

Коментуючи дані розвідки США, яка зафіксувала істотне збільшення кількості озброєнь, розміщених у Криму, він наголосив: "Абсолютно згоден з аналізом наших американських партнерів. Мілітаризація Кримського півострова триває фактично з перших днів його анексії".

Володимир Путін на мітингу в підтримку анексії Криму Офіційний сайт президента Росії

"Ми постійно відстежуємо динаміку цих дій із боку Росії й отримуємо дуже багато корисної інформації, зокрема від американців", – додав Тука.

Він також погодився з висновками американських експертів, які вважають, що подібні заходи здійснюються з метою отримання більшого контролю над Чорним морем. "Той факт, що Росія встановлює системи С-400 на території анексованого Криму, з моєї точки зору, дійсно свідчить, в першу чергу, про посилення контролю над акваторією Чорного моря", – заявив заступник міністра.

Як писав OBOZREVATEL, після аналізу супутникових знімків у розвідці США прийшли до висновку про те, що за останні 18 місяців Росія збільшила чисельність своїх військ, літаків і зброї в анексованому Криму. Так, на знімках були показані п'ять батарей С-400, п'ять систем ППО С-300, винищувачі в чотирьох місцях і модернізовані військові об'єкти радянської епохи.

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