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Навіщо Путін підняв армію за тривогою: військовий експерт прояснив ситуацію

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Новина про раптовий "підйом за тривогою" Збройних сил РФ поблизу кордону з Україною, яка наробила шуму в російському та українському інтернеті, не повинна ставати приводом для паніки.

Це була планова перевірка боєготовності, розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі ObozTV.

"Така перевірка не означає, що вони (російські війська. – Ред.) зараз піднімуться і підуть у наступ", – запевнив Жданов.

Крім того, за його словами, тепер частинам ВС РФ знадобиться 1-2 місяці, щоб відновити витрачені на перевірку сили.

"Підйом за тривогою відбувається за рахунок "недоторканних запасів", і тепер потрібно 1-2 місяці, щоб відновити ті запаси, які вони витратять під час перевірки", – пояснив експерт.

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Жданов також зазначив, що угруповання військ РФ на кордонах України не збільшується.

"Протягом 5 років чисельність угруповання військ РФ уздовж нашого кордону, починаючи з білорусько-польського і закінчуючи Придністров'ям, не змінюється. Вона коливається в межах 82-85 тисяч осіб-військовослужбовців", – повідомив він.

Російських військових підняли за тривогою

Російських військових підняли за тривогою

mil.ru

Як писав OBOZREVATEL, 24 червня у військах Росії почалася раптова перевірка боєготовності за рішенням президента РФ Володимира Путіна.

За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, раптова перевірка військ триватиме до 28 червня, буде проведено понад 50 навчань на більш ніж 35 полігонах.

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Теми
Російсько-український конфліктПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Олег ЖдановВолодимир Путін
Місце
Росія
Теги
Росіяарміякордон
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Если бы все было просто то Путин давно бы в Киеве сидел)))))))да всу слабее чем рашские войска нас меньше и оружие хуже но есть одно большое но)))во первых при нападении гтс могут и уничтожить и тогда газ свой он в попу свою складывать будет а во вторых на Украине куча станций и если шарахнет то не станет рашки аж до Сибири и ес аж до Англии)))))
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Крым Андрей
Крым Андрей
Артеллерист Моня, А вот расскажите, милейший, что делать Путину в Киеве? Если там большая часть населения - майданутых полудурков? Устраивать массовый террор и расстрелы? А для чего это всё? Плюс нищее дуркаинское государство, плюс енфраструктура в крайней степени изношенности, плюс крайняя ограниченность РФ в ресурсах. ИТД. Я понимаю - войти в Харьков или Одессу... да и то. Вот просто уничтожить укрогосударство по примеру амеров, он способен вполне. А захватывать, нах оно обосралось.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Артеллерист Моня, Кому вы нужны убогие, за вас долги ваши отдавать? Не, соседи, теперь сами, только сами. Без России.
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Greyder Rihard
Greyder Rihard
Об умственных способностях "эксперта" коротко- болван.
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Greyder Rihard
Greyder Rihard
Путин поднял армию по тревоге. Ни чего н обычного,учения. С украины запахло.Ни чего не обычного-обсралсь
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