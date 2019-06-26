Навіщо Путін підняв армію за тривогою: військовий експерт прояснив ситуацію

Новина про раптовий "підйом за тривогою" Збройних сил РФ поблизу кордону з Україною, яка наробила шуму в російському та українському інтернеті, не повинна ставати приводом для паніки.

Це була планова перевірка боєготовності, розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі ObozTV.

"Така перевірка не означає, що вони (російські війська. – Ред.) зараз піднімуться і підуть у наступ", – запевнив Жданов.

Крім того, за його словами, тепер частинам ВС РФ знадобиться 1-2 місяці, щоб відновити витрачені на перевірку сили.

"Підйом за тривогою відбувається за рахунок "недоторканних запасів", і тепер потрібно 1-2 місяці, щоб відновити ті запаси, які вони витратять під час перевірки", – пояснив експерт.

Жданов також зазначив, що угруповання військ РФ на кордонах України не збільшується.

"Протягом 5 років чисельність угруповання військ РФ уздовж нашого кордону, починаючи з білорусько-польського і закінчуючи Придністров'ям, не змінюється. Вона коливається в межах 82-85 тисяч осіб-військовослужбовців", – повідомив він.

Російських військових підняли за тривогою mil.ru

Як писав OBOZREVATEL, 24 червня у військах Росії почалася раптова перевірка боєготовності за рішенням президента РФ Володимира Путіна.

За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, раптова перевірка військ триватиме до 28 червня, буде проведено понад 50 навчань на більш ніж 35 полігонах.

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