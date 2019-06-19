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"Навчені на пошук трупів": в поліції зробили важливу заяву про пошуки дівчинки під Одесою

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11-річну Дашу Лук'яненко, яка пропала в селищі Іванівка Одеської області 13 червня, продовжують шукати підрозділи поліції і ДСНС.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіціі України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці Facebook, відзначивши, що задіяні 250 осіб.

"Територію селища відпрацьовують фахівці-кінологи зі службовими собаками, які навчені на пошук трупів", - написав він.

За його словами, кожен день вранці і ввечері звітують правоохоронці, які працюють саме в Іванівці, а також керівники відповідних підрозділів в Києві.

Пошуки Даші Лук'яненко

Пошуки Даші Лук'яненко

В'ячеслав Аброськін, Facebook

Нарада з пошуків Даші Лук'яненко

Нарада з пошуків Даші Лук'яненко

В'ячеслав Аброськін, Facebook

Пошуки Даші Лук'яненко

Пошуки Даші Лук'яненко

В'ячеслав Аброськін, Facebook

Пошуки Даші Лук'яненко

Пошуки Даші Лук'яненко

В'ячеслав Аброськін, Facebook

Даша Лук'яненко

Даша Лук'яненко

В'ячеслав Аброськін, Facebook

Пошуки Даші Лук'яненко

Пошуки Даші Лук'яненко

В'ячеслав Аброськін, Facebook

Новини
В Одесі зникла ще одна дівчинка: фото й прикмети дитини

"Мета у нас спільна - знайти дитину, тому вибачте якщо ставимо багато запитань, але нам необхідно встановити і опитати всіх 3488 місцевих жителів, які в день 13.06.2019 року перебували на вулицях і будинках селища", - підкреслив Аброськін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 13 червня в Іванівському районі Одеської області пропала 11-річна Даша Лук'яненко. Дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і до сих пір її місце знаходження залишається невідомим.

  • Дівчинку цілодобово шукають поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.

  • У мережі також опублікували фото автомобіля, на якому, можливо, викрали Дашу.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаОдеса
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