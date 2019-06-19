"Навчені на пошук трупів": в поліції зробили важливу заяву про пошуки дівчинки під Одесою

11-річну Дашу Лук'яненко, яка пропала в селищі Іванівка Одеської області 13 червня, продовжують шукати підрозділи поліції і ДСНС.
Про це повідомив перший заступник голови Нацполіціі України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці Facebook, відзначивши, що задіяні 250 осіб.
"Територію селища відпрацьовують фахівці-кінологи зі службовими собаками, які навчені на пошук трупів", - написав він.
За його словами, кожен день вранці і ввечері звітують правоохоронці, які працюють саме в Іванівці, а також керівники відповідних підрозділів в Києві.
Пошуки Даші Лук'яненко
В'ячеслав Аброськін, Facebook
Нарада з пошуків Даші Лук'яненко
В'ячеслав Аброськін, Facebook
Пошуки Даші Лук'яненко
В'ячеслав Аброськін, Facebook
Пошуки Даші Лук'яненко
В'ячеслав Аброськін, Facebook
Даша Лук'яненко
В'ячеслав Аброськін, Facebook
Пошуки Даші Лук'яненко
В'ячеслав Аброськін, Facebook
"Мета у нас спільна - знайти дитину, тому вибачте якщо ставимо багато запитань, але нам необхідно встановити і опитати всіх 3488 місцевих жителів, які в день 13.06.2019 року перебували на вулицях і будинках селища", - підкреслив Аброськін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 червня в Іванівському районі Одеської області пропала 11-річна Даша Лук'яненко. Дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і до сих пір її місце знаходження залишається невідомим.
Дівчинку цілодобово шукають поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.
У мережі також опублікували фото автомобіля, на якому, можливо, викрали Дашу.
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