"Навчені на пошук трупів": в поліції зробили важливу заяву про пошуки дівчинки під Одесою

11-річну Дашу Лук'яненко, яка пропала в селищі Іванівка Одеської області 13 червня, продовжують шукати підрозділи поліції і ДСНС.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіціі України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці Facebook, відзначивши, що задіяні 250 осіб.

"Територію селища відпрацьовують фахівці-кінологи зі службовими собаками, які навчені на пошук трупів", - написав він.

За його словами, кожен день вранці і ввечері звітують правоохоронці, які працюють саме в Іванівці, а також керівники відповідних підрозділів в Києві.

Пошуки Даші Лук'яненко В'ячеслав Аброськін, Facebook

Нарада з пошуків Даші Лук'яненко В'ячеслав Аброськін, Facebook

Пошуки Даші Лук'яненко В'ячеслав Аброськін, Facebook

Пошуки Даші Лук'яненко В'ячеслав Аброськін, Facebook

Даша Лук'яненко В'ячеслав Аброськін, Facebook

Пошуки Даші Лук'яненко В'ячеслав Аброськін, Facebook

"Мета у нас спільна - знайти дитину, тому вибачте якщо ставимо багато запитань, але нам необхідно встановити і опитати всіх 3488 місцевих жителів, які в день 13.06.2019 року перебували на вулицях і будинках селища", - підкреслив Аброськін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 червня в Іванівському районі Одеської області пропала 11-річна Даша Лук'яненко. Дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і до сих пір її місце знаходження залишається невідомим.

Дівчинку цілодобово шукають поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.

У мережі також опублікували фото автомобіля, на якому, можливо, викрали Дашу.

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