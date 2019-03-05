У НАТО підготували відповідь на загрози Росії: з'явилися деталі

Військово-морські навчання НАТО у Чорному морі поблизу Румунії створять безпеку у регіоні. Це спроба знайти план дій у тих загрозах, які створює РФ.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив військовий експерт Ігор Козій. Заходи спрямовані на морський компонент, зазначив він.

"Так необхідно, – це відповідь на небезпеку, яку сьогодні створила Російська Федерація. Ясно, що кроки більше спрямовані на морський компонент. Держави-члени НАТО пробують сьогодні знайти модель чи адекватну поведінку у тих загрозах, які створює Кремль. Тому навчання є виправданим і послідовним кроком", – сказав він.

РФ має звикнути тому, що вона не є виключною країною, яка володіє територією Чорного й Азовського морів, додав експерт. Він уточнив, що у цей регіон сьогодні виходять морські кордони Грузії, Росії, Туреччини, Болгарії, Румунії, України.

"Чорне море – це міжнародне море. Не забувайте, що три держави, кордони яких виходять у чорноморські води – це держави-члени НАТО. Їм треба відпрацьовувати спільні дії, готуватися до того, що проявить потенційний ворог до однієї з держав. Ці навчання планувались давно і виходячи з тих загроз, які на сьогодні є", – переконаний Козій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спеціальний проект Євросоюзу виділить 50 млн євро на підтримку безпеки Україні через агресію Росії на Азовському і Чорноморському узбережжях.

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