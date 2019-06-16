Нацполіція затримала терориста "ЛНР": подробиці та відео

На Луганщині затримано бойовик "ЛНР", який воював в незаконному бандформуванні "Привид" в 2014 році.

Як повідомляє прес-служба ГУ НП в Луганській області, його затримала поліція під час перевірки документів на смт Попасна.

На місці виявилося, що 31-річний житель Лисичанська брав участь в незаконних збройних формуваннях.

За словами затриманого, він в 2014 році відгукнувся на пропозицію родича і поступив в незаконне збройне формування "Привид" так званої "ЛНР". Під час перебування в батальйоні людина зі зброєю в руках ніс службу на одному з блокпостів бойовиків розташованому на мосту через річку Сіверський Донець, де незаконно перевіряв документи і транспортні засоби громадян.

Через тиждень його викликали на постійне місце роботи і він покинув ряди бандформування.

За даним фактом тривають слідчі дії в кримінальному провадженні відкритому за ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росія видала жителям окупованих територій Донбасу перші паспорти РФ.

Кремль вибухнув звинуваченнями у зриві мінських домовленостей на адресу Києва.

У Володимира Зеленського назвали умову, необхідне для зняття з Донбасу економічної блокади.

У Європі визнали факт вторгнення Російської Федерації на Донбас.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!