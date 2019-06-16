ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Нацполіція затримала терориста "ЛНР": подробиці та відео

Читати матеріал російською

На Луганщині затримано бойовик "ЛНР", який воював в незаконному бандформуванні "Привид" в 2014 році.

Як повідомляє прес-служба ГУ НП в Луганській області, його затримала поліція під час перевірки документів на смт Попасна.

На місці виявилося, що 31-річний житель Лисичанська брав участь в незаконних збройних формуваннях.

Новини
"Більше 10 двохсотих!" Терористи поскаржилися на масову загибель "братів"

За словами затриманого, він в 2014 році відгукнувся на пропозицію родича і поступив в незаконне збройне формування "Привид" так званої "ЛНР". Під час перебування в батальйоні людина зі зброєю в руках ніс службу на одному з блокпостів бойовиків розташованому на мосту через річку Сіверський Донець, де незаконно перевіряв документи і транспортні засоби громадян.

Через тиждень його викликали на постійне місце роботи і він покинув ряди бандформування.

За даним фактом тривають слідчі дії в кримінальному провадженні відкритому за ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Теги
ДНРНовини ЛНРтероризм
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
2
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
В лднр остается жить еще 2 миллиона террористов !!! Но ничё усех переловим!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Шмурдяк ,ты только шнягу ротом поймать можешь.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Golan Sim
Golan Sim
Пэрэмоха!.. Ще нэ вмэрла!.. Смэрть творогам!.. СУхеС! ))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2
Golan Sim
Golan Sim
Махал Махалыч, софка, укол галоперидола и в койку!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Golan Sim, тупое животное мекает только отрывками...Пасть не позволяет - рузге изик искривил скоту пасть до невозможности!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel