Нацполіція затримала підозрюваного в підпалі авто журналіста "Схем". Фото
Вранці 26 серпня Національна поліція України затримала чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в підпалі авто журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй офіційній сторінці в Twitter. Урядовець уточнив, що мешканця Луганщини затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
"Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази. Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі згодом", – зазначив Аваков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
робоча Kia Cerato Ткача згоріла вщент у ніч на 17 серпня. Журналіст зазначив, що на цьому автомобілі знімали матеріали для програм протягом чотирьох років. Інцидент трапився біля будинку, де мешкає водій автівки.
Поліція зареєструвала кримінальне провадження за статтею умисне знищення майна.
Нагадаємо, що раніше Ткач повідомив, що виявив у себе вдома "ознаки прослуховувального пристрою" і звинуватив владу.
Пізніше поліція знайшла над квартирою Ткача в стелі "отвір" довжиною не менш ніж 60 см.