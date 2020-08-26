Нацполіція затримала підозрюваного в підпалі авто журналіста "Схем". Фото

Вікторія Довгань Розслідування 09:50, 26.08.2020 Оновлено: 10:21, 26.08.2020

Вранці 26 серпня Національна поліція України затримала чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в підпалі авто журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй офіційній сторінці в Twitter. Урядовець уточнив, що мешканця Луганщини затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

"Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази. Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі згодом", – зазначив Аваков.

У МВС стверджують, що підозра затриманого обґрунтована
Twitter Арсена Авакова
У підозрюваного знайшли маску для приховування обличчя
Twitter Арсена Авакова
У чоловіка, якого підозрюють у підпалі авто Ткача, провели обшук
Twitter Арсена Авакова
Затриманий – мешканець Луганщини
Twitter Арсена Авакова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • робоча Kia Cerato Ткача згоріла вщент у ніч на 17 серпня. Журналіст зазначив, що на цьому автомобілі знімали матеріали для програм протягом чотирьох років. Інцидент трапився біля будинку, де мешкає водій автівки.

  • Поліція зареєструвала кримінальне провадження за статтею умисне знищення майна.

  • Нагадаємо, що раніше Ткач повідомив, що виявив у себе вдома "ознаки прослуховувального пристрою" і звинуватив владу.

  • Пізніше поліція знайшла над квартирою Ткача в стелі "отвір" довжиною не менш ніж 60 см.

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