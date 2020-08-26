Нацполіція затримала підозрюваного в підпалі авто журналіста "Схем". Фото

Поліція затримала мешканця Луганщини, який міг спалити авто Ткача.

Вранці 26 серпня Національна поліція України затримала чоловіка, який обгрунтовано підозрюється в підпалі авто журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй офіційній сторінці в Twitter. Урядовець уточнив, що мешканець Луганщини затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

"Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази. Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі згодом", – зазначив Аваков.

В МВС стверджують, що підозра затриманого обгрунтована Twitter Арсена Авакова

В підозрюваного знайшли маску для приховування обличчя Twitter Арсена Авакова

У чоловіка, якого підозрюють в підпалі авто Ткача, провели обшук Twitter Арсена Авакова

Затриманий мешканець Луганщини Twitter Арсена Авакова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

робоча Kia Cerato Ткача згоріла вщент у ніч на 17 серпня. Журналіст зазначив, що на цьому автомобілі знімали матеріали для програм протягом чотирьох років. Інцидент трапився біля будинку, де мешкає водій автівки.

Поліція зареєструвала кримінальне провадження за статтею умисне знищення майна.

Нагадаємо, що раніше Ткач повідомив, що виявив у себе вдома "ознаки прослуховувального пристрою" і звинуватив владу.

Пізніше поліція знайшла над квартирою Ткача в стелі "отвір" довжиною не менш ніж 60 см.

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