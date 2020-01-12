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12 січня • оновлено в 15:52
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Арсен Аваков
Арсен Аваков
Міністр внутрішніх справ України Всі статті автора

Нацполиция задержала возможных убийц Амины Окуевой

1.3т
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В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на жд перезде под Киевом. Осмаев был ранен, была убита Амина Окуева..

Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.

Хорошо помню тот печальный день...

Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств.. и в том числе - в убийстве Амины.

Нацполиция задержала возможных убийц Амины Окуевой

ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии.

Идут следственные действия.

Благодарю полицейских за службу!

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Автор
Арсен Аваков Арсен Аваков
Тема
Вбивство Аміни Окуєвої
Особи
Адам Осмаєв Аміна Окуева Арсен Аваков
Місце
Україна
Теги
вбивство Національна поліція України
Джерело
Джерело: Facebook Арсена Авакова
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Беззубка Микола
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