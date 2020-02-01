Нацполіція взялася за топменеджера "Мотор-Січі": у чому звинувачує

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання земель водного фонду в Запоріжжі. Серед фігурантів справи виявився топменеджер компанії "Мотор Січ" Олімпій Покатов.

Як повідомили в Тelegram-каналі "UN - сливи та груші" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, у справі також фігурують інші місцеві чиновники.

Йдеться про протиправні дії Покатова та інших чиновників щодо Білозерського лиману, розташованого в Кам'янсько-Дніпровському районі Запорізької області.

Згідно з матеріалами справи, 14 років тому Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація передала водойму в оренду ВАТ "Запорізький рибокомбінат" разом з прилеглими до нього ставками, земельною ділянкою та гідротехнічними об'єктами. Всього було передано 1639,5 га. Договір оренди був розрахований на 10 років з правом продовження. Однак, згідно зі ст. 51 Водного кодексу України лиман не міг бути переданий в оренду.

Чиновників звинувачують у внесенні неправдивих даних у документацію. У підробленому документі дана ділянка вказано відповідно до Українського класифікатора земель водогосподарського користування, як "шість водогосподарських підприємств".

Згідно з матеріалами справи помилкові дані внесли в документацію спеціально з метою подальшої передачі в оренду Білозерського лиману в обхід ст. 51 Водного кодексу України. Тобто, фактично відбулася протизаконна зміна і підробка цільового призначення використання держоб'єктів. Таким чином, лиман перейшов під контроль "Запорізького рибокомбінату".

Рибокомбінат є дочірньою компанією запорізького промислового гіганта "Мотор-Січ". Основний пакет акцій компанії належить родині топ-менеджера "Мотор-Січ" Олімпія Покатова.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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