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1 лютого • оновлено в 20:00
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Нацполіція взялася за топменеджера "Мотор-Січі": у чому звинувачує

2.3т
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Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання земель водного фонду в Запоріжжі. Серед фігурантів справи виявився топменеджер компанії "Мотор Січ" Олімпій Покатов.

Як повідомили в Тelegram-каналі "UN - сливи та груші" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, у справі також фігурують інші місцеві чиновники.

Йдеться про протиправні дії Покатова та інших чиновників щодо Білозерського лиману, розташованого в Кам'янсько-Дніпровському районі Запорізької області.

Нацполіція взялася за топменеджера "Мотор-Січі": у чому звинувачує

Згідно з матеріалами справи, 14 років тому Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація передала водойму в оренду ВАТ "Запорізький рибокомбінат" разом з прилеглими до нього ставками, земельною ділянкою та гідротехнічними об'єктами. Всього було передано 1639,5 га. Договір оренди був розрахований на 10 років з правом продовження. Однак, згідно зі ст. 51 Водного кодексу України лиман не міг бути переданий в оренду.

Чиновників звинувачують у внесенні неправдивих даних у документацію. У підробленому документі дана ділянка вказано відповідно до Українського класифікатора земель водогосподарського користування, як "шість водогосподарських підприємств".

Згідно з матеріалами справи помилкові дані внесли в документацію спеціально з метою подальшої передачі в оренду Білозерського лиману в обхід ст. 51 Водного кодексу України. Тобто, фактично відбулася протизаконна зміна і підробка цільового призначення використання держоб'єктів. Таким чином, лиман перейшов під контроль "Запорізького рибокомбінату".

Рибокомбінат є дочірньою компанією запорізького промислового гіганта "Мотор-Січ". Основний пакет акцій компанії належить родині топ-менеджера "Мотор-Січ" Олімпія Покатова.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Українське авіабудівне підприємство "Мотор Січ" стало предметом обговорень у владних кабінетах найбільших держав. Підприємство продають Китаю, який традиційно відстає в авіації від передових держав. У США ж бояться, що угода може нашкодити їх безпеки, так як вплине на військовий потенціал давнього опонента.

  • Україна повинна захищати свої оборонні технології і прораховувати наперед загрози для безпеки від продажу Китаю авіазаводу "Мотор Січ". Таку думку висловив радник президента США Джон Болтон.

  • Засновник американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс вів переговори про покупку українського авіазаводу "Мотор Січ".

  • Український авіабудівний завод "Мотор Січ" (м.Запоріжжя) може потрапити під антиросійські санкції США, якщо акції підприємства куплять китайські компанії Skyrizon і Xinwei.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Запоріжжя
Тег
"Мотор Січ"
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