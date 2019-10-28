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28 жовтня • оновлено в 15:23
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/ Розслідування

Нацполіція нагрянула до "Азову" в Золотому: з'явилися нові подробиці

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У поліції заявили, що не мають наміру силою виселяти представників "Національного корпусу" із села Золоте-4 Луганської області.

Про це в коментарі "Лівому берегу" повідомив заступник голови Національної поліції Вадим Троян. Він зазначив, що приїзд силовиків до батальйону "Азов" був простою перевіркою.

"Перевірила група Військова служба правопорядку й поліції, все нормально, це контакт, так і має бути. Ми ж не перебуваємо у дворі в себе під Києвом. Ми в небезпечній зоні, тут потрібно так працювати щодня. Будуть до них, значить, щодня приходити перевіряти, як у них справи й усе інше", – пояснив Троян.

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Водночас він підкреслив, що ніхто добробатів виселяти не буде.

"Такої команди немає. Це неправда, брехня – так не можна робити. Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навітьув простих словах "хтось когось буде штурмувати". Якщо їх будуть штурмувати, вже повірте, я один з перших напишу рапорт на звільнення. Я в житті цього не зроблю, це нісенітниця", – акцентував заступник голови НПУ.

Вадим Троян в Золотому

Вадим Троян в Золотому

Вадим Троян в Золотому

Вадим Троян в Золотому

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 жовтня в село Золоте-4 Луганської області прибула поліція.

Раніше 26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців у Золоте на Донбасі, де має відбутися розведення військ, узгоджене в Мінську.

У Золотому Зеленський вступив у перепалку з озброєними людьми у військовій формі, де мало відбутися розведення військ.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Вадим Троян
Місце
Україна
Теги
"Азов" Донбас
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Скирда Женя
Скирда Женя
А это значит что в Украине есть НАРОД!!! А не стадо терпил для которых россия это... путин!!!!! просто смешно и жалко вас...
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Скирда Женя
Скирда Женя
Не успела статья выйти как тролльчата уже на "работе"!!!! Вы лошары обратите внимание на вот этот важнейший момент статьи, который поможет вам ПОНЯТЬ что происходит в Украине и что вам ничего не светит даже при полной наивности нашего президента !!! ВОТ :-----"Если их будут штурмовать, уж поверьте, я один из первых напишу рапорт на увольнение. Я в жизни этого не сделаю, это чушь",
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Карпов Стас
Карпов Стас
Да... Нет Закона в Украине. Власть в стране, которую выбрало 75% ее граждан, боится несколько тысяч нациоаналистов.
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