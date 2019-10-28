Нацполіція нагрянула до "Азову" в Золотому: з'явилися нові подробиці

У поліції заявили, що не мають наміру силою виселяти представників "Національного корпусу" із села Золоте-4 Луганської області.

Про це в коментарі "Лівому берегу" повідомив заступник голови Національної поліції Вадим Троян. Він зазначив, що приїзд силовиків до батальйону "Азов" був простою перевіркою.

"Перевірила група Військова служба правопорядку й поліції, все нормально, це контакт, так і має бути. Ми ж не перебуваємо у дворі в себе під Києвом. Ми в небезпечній зоні, тут потрібно так працювати щодня. Будуть до них, значить, щодня приходити перевіряти, як у них справи й усе інше", – пояснив Троян.

Водночас він підкреслив, що ніхто добробатів виселяти не буде.

"Такої команди немає. Це неправда, брехня – так не можна робити. Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навітьув простих словах "хтось когось буде штурмувати". Якщо їх будуть штурмувати, вже повірте, я один з перших напишу рапорт на звільнення. Я в житті цього не зроблю, це нісенітниця", – акцентував заступник голови НПУ.

Вадим Троян в Золотому

Вадим Троян в Золотому

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 жовтня в село Золоте-4 Луганської області прибула поліція.

Раніше 26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців у Золоте на Донбасі, де має відбутися розведення військ, узгоджене в Мінську.

У Золотому Зеленський вступив у перепалку з озброєними людьми у військовій формі, де мало відбутися розведення військ.

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