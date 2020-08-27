Нацполиция будет жестко реагировать на провокации от правых, левых, красных или голубых
Сегодня на трассе Харьков-Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.
В результате нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Ещё один гражданин получил черепно-мозговую травму.
Информация о гибели кого либо участников противостояния не соответствует действительности.
Машины на которых были нападавшие – установлены.
В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области.
Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины, запрещено иметь любые силовые формирования.
Право на законное применение силы есть только у государства.
Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили – правых, левых, красных или голубых.
Все лица виновные в применении насилия будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности.