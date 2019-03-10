Нацкорпус влаштував побоїще у Черкасах: з'явилося нове показове відео

У мережі опублікували нове відео, на якому видно, як почалося побоїще на чолі з Нацкорпусом у Черкасах після виступу президента України Петра Порошенка.

Зокрема, користувач Сергій Фоменко виклав у Facebook кадри, на яких видно, як агресивні молодики із натовпу почали кидати фаєри і вибухові пакети.

"Я був за сценою, і в цей момент заспокоював хлопчика, який зі своєю мамою потрапив в епіцентр нападу на кортеж президента. Наскільки я розумію, молодчики так званого Нацкорпуса (більшість із яких чомусь говорять по-російськи) трохи не встигли , і почали кидати фаєри, вибухові пакети та те, що там у них було ще, в машину президента серед купи людей. У тому числі дітей і людей старшого віку", – розповів очевидець.

Скріншот з відео

Після від'їзду президента, говорить Фоменко, молодчики піднялися на сцену і побоїще продовжилося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах представники Нацкорпуса намагалися прорватися до сцени, де виступав президент України Петро Порошенко. Протестуючі не реагували на зауваження правоохоронців. У результаті сутичок постраждали 15 силовиків.

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