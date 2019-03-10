|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Нацкорпус влаштував побоїще у Черкасах: з'явилося нове показове відео

13.6тЧитати матеріал російською

У мережі опублікували нове відео, на якому видно, як почалося побоїще на чолі з Нацкорпусом у Черкасах після виступу президента України Петра Порошенка.

Зокрема, користувач Сергій Фоменко виклав у Facebook кадри, на яких видно, як агресивні молодики із натовпу почали кидати фаєри і вибухові пакети.

"Я був за сценою, і в цей момент заспокоював хлопчика, який зі своєю мамою потрапив в епіцентр нападу на кортеж президента. Наскільки я розумію, молодчики так званого Нацкорпуса (більшість із яких чомусь говорять по-російськи) трохи не встигли , і почали кидати фаєри, вибухові пакети та те, що там у них було ще, в машину президента серед купи людей. У тому числі дітей і людей старшого віку", – розповів очевидець.

Новини
"Мародер!" Нацкорпус із фаєрами прийшов до дому Гладковського і висунув вимоги

Нацкорпус влаштував побоїще у Черкасах: з'явилося нове показове відео

Скріншот з відео

Після від'їзду президента, говорить Фоменко, молодчики піднялися на сцену і побоїще продовжилося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах представники Нацкорпуса намагалися прорватися до сцени, де виступав президент України Петро Порошенко. Протестуючі не реагували на зауваження правоохоронців. У результаті сутичок постраждали 15 силовиків.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаЧеркаси
Тег
Нацкорпус
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
58
7
Смішно
0
Цікаво
33
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
На жаль, коли через п`ять років корупція на всіх щаблях влади тільки підсилилася, коли крадії (старі і нові) почуваються, як риба у воді, коли суди обслуговують олігархів...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Надежда Вера
Надежда Вера
У этой зондеркоманды похоже задача не только унизить власть Украины, прикрываясь лозунгами о справедливости, но и вызвать хаос, хаос и страх. Билецкий-фюрер , как голова ( понятно, что кукловоды -финансисты этой организации не светятся) организации, должен отвечать перед законом также, как он требует от других.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Надежда Вера, де, шановна пані, ви уздріли у нашій країні чесний суд? А чесного суддю? Олігархія, як форма правління, не передбачає чесних судів, де закон є однаковим для усіх. Якщо так, то самосуд завжди буде наслідком.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Молодчики, почти как молочники)) Так лаского теперь фашистов в концлагере называют)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
canger ralph
canger ralph
Михайлов Александр, "ласкоГо" - ты русский заочно учил, чурка?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги