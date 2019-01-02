''Нацистський шабаш!'' Аксьонов сказився через ювілей Бандери

Ватажок тимчасово анексованого Криму Сергій Аксьонов бурхливо відреагував на святкування в Україні 110-ї річниці від дня народження лідера ОУН Степана Бандери.

Колаборант звинуватив зраджену Батьківщину в нацизмі й навіть присвятив окремий гнівний пост порушеній темі на своїй сторінці у Facebook.

"Новий рік в Україні починається із нацистського шабашу. Ідейні спадкоємці Бандери відзначають день народження свого ідола, якому вони принесли в жертву український народ і українську державність. Парламент сусідньої країни оголосив цей день національним святом", — обурився він.

Ювілей Степана Бандери "Новини Карпат"

Аксьонов також додав, що "бандерівська" ідеологія нібито стала головним інструментом руйнування України та її повного підпорядкування зовнішнім гравцям. Зрадник України продовжив свій обурений опус твердженням про те, що головною ідеєю українського націоналізму нібито завжди був пошук господаря, "до чобота якого можна припасти". Крім того, посіпака окупантів лицемірно написав, що Україна ніколи не прагнула до незалежності.

"Це продукт убогої хутірської свідомості, коли лакей у будинку "знатного пана" з презирством дивиться на колишніх односельчан, уявляючи, що долучився до "раси панів", — нахабно зазначив перебіжчик.

Після цього Аксьонов удався до маревних міркувань про процвітання нацизму в Україні, який у його уяві був штучно занесений вірусом на землі "історичної Русі" із Заходу.

"Очевидно, що нічого хорошого на такому отруєному ідейному ґрунті вирости не може. Це підтверджує не тільки економічна, духовна і культурна деградація сучасної України, а й історія. Усі нинішні "божки" українського пантеону — від Мазепи до Петлюри і Бандери — закінчили катастрофою, політичною й особистою. Так само, як і їхні господарі, — від Карла XII до Гітлера. Сучасних мазеп, петлюр і бандер не врятують ні допомога Америки, ні провокації й репресії, ні створення власної політичної секти під патронатом стамбульського "пана". Українські нацисти обов'язково дадуть відповідь за всі свої злочини по повній програмі", — підсумував неадекватний спіч Аксьонов.

Сергій Аксьонов "Аргумент"

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