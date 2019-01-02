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''Нацистський шабаш!'' Аксьонов сказився через ювілей Бандери

4.3тЧитати матеріал російською

Ватажок тимчасово анексованого Криму Сергій Аксьонов бурхливо відреагував на святкування в Україні 110-ї річниці від дня народження лідера ОУН Степана Бандери.

Колаборант звинуватив зраджену Батьківщину в нацизмі й навіть присвятив окремий гнівний пост порушеній темі на своїй сторінці у Facebook.

"Новий рік в Україні починається із нацистського шабашу. Ідейні спадкоємці Бандери відзначають день народження свого ідола, якому вони принесли в жертву український народ і українську державність. Парламент сусідньої країни оголосив цей день національним святом", — обурився він.

Ювілей Степана Бандери

Ювілей Степана Бандери

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Аксьонов також додав, що "бандерівська" ідеологія нібито стала головним інструментом руйнування України та її повного підпорядкування зовнішнім гравцям. Зрадник України продовжив свій обурений опус твердженням про те, що головною ідеєю українського націоналізму нібито завжди був пошук господаря, "до чобота якого можна припасти". Крім того, посіпака окупантів лицемірно написав, що Україна ніколи не прагнула до незалежності.

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"Це продукт убогої хутірської свідомості, коли лакей у будинку "знатного пана" з презирством дивиться на колишніх односельчан, уявляючи, що долучився до "раси панів", — нахабно зазначив перебіжчик.

Після цього Аксьонов удався до маревних міркувань про процвітання нацизму в Україні, який у його уяві був штучно занесений вірусом на землі "історичної Русі" із Заходу.

"Очевидно, що нічого хорошого на такому отруєному ідейному ґрунті вирости не може. Це підтверджує не тільки економічна, духовна і культурна деградація сучасної України, а й історія. Усі нинішні "божки" українського пантеону — від Мазепи до Петлюри і Бандери — закінчили катастрофою, політичною й особистою. Так само, як і їхні господарі, — від Карла XII до Гітлера. Сучасних мазеп, петлюр і бандер не врятують ні допомога Америки, ні провокації й репресії, ні створення власної політичної секти під патронатом стамбульського "пана". Українські нацисти обов'язково дадуть відповідь за всі свої злочини по повній програмі", — підсумував неадекватний спіч Аксьонов.

Сергій Аксьонов

Сергій Аксьонов

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 1 січня у Києві пройшли дві ходи, присвячені 110-й річниці від дня народження Бандери. Частина учасників вирішила обійтися без традиційних смолоскипів — вони запалили бенгальські вогні. Все пройшло мирно і без провокацій.

  • Рішення відзначати 110-у річницю із дня народження Бандери на офіційному рівні було підтримане Верховною Радою 18 грудня.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особи
Сергій АксьоновСтепан Бандера
Місце
Україна
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Это быдло никогда никакого отношения не имело к Украине...Оно приехало из Приднестровья, где 90% населения говорят по-русски...И говорить , что он предал Родину, здесь не корректно...Ведь он Приднестровья не предавал...
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Бредит" Аксенов, нету никаких бандеровцев и нацистов с факелами , на Украине, то всё кремлёвская пропаганда
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Михайлов Сергей
Михайлов Сергей
Советский зомби привычно крякает ярлыками типа "нацизм", абсолютно не понимая их смысла :). Нацизм - это искусственный термин совковой пропаганды, призванный прикрыть в данной идеологии социалистическую составляющую - дабы увести в сторону внимание читателя от родства всех видов социализма. Особенно от родства между сталинским и гитлеровским социализмом. Украинцы же своей ментальностью противостоят социализму практически абсолютно. Поэтому нелепое наклеивание ярлыка "национал-социализма" украинцам лишь раз отражает суть совкового рабского сознания, которое руководствуется тем, что продиктовано ему хозяином идеологии.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Михайлов Сергей, Нет урод, нацизм это идеология основанная на этническом неравенстве людей, и на праве одной нации решать , как жить другим в этой стране , И сформулировнна эта идеология в лозунге, который вчера кричали "ненацисты" -- "Помъятай чюжынэць тут хозяйин украйинэць"
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