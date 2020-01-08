"Нацисти все одно в Києві" в "ДНР" підтвердили масові арешти через українські паспорти

На тимчасово-окупованих територіях Донбасу терористи так званої "ДНР" заарештовують людей з українськими паспортами.

Про це в своєму Telegram-каналі написав блогер Фашик Донецький. Він також навів скріншот з проросійського каналу, який підтримує терористів, де відкрито скаржаться на дії "ДНР".

"Але нацисти все одно в Києві. І по**й, що за український паспорт у Донецьку пакують. Прошу роспропаганду нагадати подібні випадки в Києві, коли за російський паспорт пакували. Не чую", - підкреслив Фашик.

"Я вище в публікаціях писав, що це вкидання... Так ось. Після вчорашнього вечора забираю свої слова назад і прошу пробачити. Людину... у якої в наявності був діючий військовий квиток і український паспорт, – дивом не відвезли до відділу. фраза: "Нам по**й!" міцно запала в душу", – скаржаться жителі окупованих територій.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на окупованій території Луганської та Донецької областей фальшивомонетники друкують підроблені гривні і пропонують їх на продаж українцям.

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