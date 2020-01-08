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8 січня • оновлено в 03:16
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"Нацисти все одно в Києві" в "ДНР" підтвердили масові арешти через українські паспорти

1.7т
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На тимчасово-окупованих територіях Донбасу терористи так званої "ДНР" заарештовують людей з українськими паспортами.

Про це в своєму Telegram-каналі написав блогер Фашик Донецький. Він також навів скріншот з проросійського каналу, який підтримує терористів, де відкрито скаржаться на дії "ДНР".

"Нацисти все одно в Києві" в "ДНР" підтвердили масові арешти через українські паспорти

"Але нацисти все одно в Києві. І по**й, що за український паспорт у Донецьку пакують. Прошу роспропаганду нагадати подібні випадки в Києві, коли за російський паспорт пакували. Не чую", - підкреслив Фашик.

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"Я вище в публікаціях писав, що це вкидання... Так ось. Після вчорашнього вечора забираю свої слова назад і прошу пробачити. Людину... у якої в наявності був діючий військовий квиток і український паспорт, – дивом не відвезли до відділу. фраза: "Нам по**й!" міцно запала в душу", – скаржаться жителі окупованих територій.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на окупованій території Луганської та Донецької областей фальшивомонетники друкують підроблені гривні і пропонують їх на продаж українцям.

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Автор
Ігор Нікітін
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР ДНР Донбас ОРДЛО
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Марчук Руслан
Марчук Руслан
Нужна новая партия заложников для обмена.Неважно, кого. Зеленскому можно обменять,хто будет в наличии.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Главный фашист сидит в Кремле. А его шавки, которые мешают людям жить спокойно, есть во многих странах.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Виня Ксения, не поклонник Путина, но Вы неправы. Он не фашист. Вы знаете, что такое фашизм?
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