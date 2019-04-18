Націоналізацію ПриватБанку скасували: з'явилися скандальні дані про суддів

Усі троє суддів Окружного адміністративного суду, які визнали неправомірність націоналізації ПриватБанку, були викриті в недоброчесності.

Це Ігор Качур, Володимир Келеберда і Віталій Амельохін, йдеться на сайті громадського руху "Чесно".

У деклараціях за 2013 і 2014 роки Качур не вказав права на використання (проживання) в квартирі площею 69,3 кв. м, яке він має з 2002 року. У 2015 році він це право вже задекларував.

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Володимир Келеберда, за даними журналістів проекту "Бігус. Інфо", ймовірно, фіктивно розлучився зі своєю дружиною, щоб приховати майно від декларування.

"У сюжеті йдеться про те, що суддя подав документи на будівництво за містом, але в результаті власницею будинку стала дружина судді, з якою він напередодні розлучився. Але, за словами консьєржів, суддя і його екс-дружина продовжують жити разом", – йдеться в матеріалі "Чесно".

Зазначається, що в разі спільного проживання суддя повинен декларувати свій заміський будинок.

Віталій Амельохін потрапив у список суддів, яким Окружний адміністративний суд Києва надав службове місце проживання. Він подав позов щодо зобов'язань глави суду звернутися з вимогою виключення квартири з числа службових і передати йому в постійне користування. Позов був задоволений.

"У такий спосіб суддя унеможливив передачу вищевказаної квартири іншим державним службовцям, які потребуватимуть житла після звільнення Амельохіна з посади судді, і фактично використовував своє службове становище в особистих цілях", – заявили в громадському русі.

Ілюстрація kp.ua

Додатково зазначається, що в 2013 році Келеберда забороняв ВО "Свобода" та іншим організаціям проводити мітинги біля Гостинного двору.

Віталій Амельохін у складі колегії ухвалив постанову, в якій узаконив рішення Кабміну про виключення Гостинного двору зі списку пам'яток архітектури, землю передав під торгово-офісний центр.

Як писав OBOZREVATEL, Національний банк України не згоден з рішенням Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконною приватизацію ПриватБанку. НБУ готується до подачі апеляційної скарги.

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