Нацгвардійці відпрацювали польоти на супервертольотах від Airbus: фото

Авіатори Нацгвардії України пройшли навчання з управління французькими вертольотами Airbus Н-225 Super Puma.

Курс теоретичних занять та польотів тривав із 31 січня по 8 лютого. А провели тренування фахівці компанії Airbus Helicopter на базі військової частини 2269 НГУ. Про це повідомляє сайт МВС (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зокрема нацгвардійці пройшли підготовку з дій в особливих випадках, розрахунку з літної ваги, обмежень за льотними даними. Вони відпрацювали зліт та посадку в різних режимах з використанням систем і функцій вертольоту типу ЕС 225 LP, а також виконали вправи пілотування, відпрацювали дії та взаємодію екіпажу в особливих випадках під час польоту.

Авіатори НГУ вчилися керувати вертольотами Airbus Н-225 Super Puma mvs.gov.ua

"У рамках створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту України іде поповнення авіаційного парку військової частини сучасною технікою, тому, першочерговою задачею є її освоєння авіаційним персоналом", – зазначив командир військової частини 2269 Руслан Розенберг.

Також підкреслюється, що після навчань пілот-інструктор AHТS компанії Airbus Helicopter Ле Сент Гільберт Мар’є надав високу оцінку українським пілотам і визнав хороший рівень їхньої підготовки.

Авіатори НГУ вчилися керувати вертольотами Airbus Н-225 Super Puma mvs.gov.ua

У МВС додали, що перший курс підготовки на таких гелікоптерах, у рамках участі у реалізації програми створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні, ще в 2018 році пройшли у Франції двоє пілотів Нацгвардії і шестеро гвардійських фахівців інженерно-технічного складу.

Авіатори НГУ вчилися керувати вертольотами Airbus Н-225 Super Puma mvs.gov.ua

Зазначається, що основні завдання літальних апаратів Airbus в Нацгвардії – переміщення особового складу і техніки для проведення спеціальних операцій, але і багатопрофільне використання під час надзвичайних ситуацій. Національна гвардія, за умовами контракту, має отримати 12 таких машин.

Авіатори НГУ вчилися керувати вертольотами Airbus Н-225 Super Puma mvs.gov.ua

Авіатори НГУ вчилися керувати вертольотами Airbus Н-225 Super Puma mvs.gov.ua

Авіатори НГУ вчилися керувати вертольотами Airbus Н-225 Super Puma mvs.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський запропонував допускати іноземних військових до навчання в Україні. Відповідний законопроєкт глава держави вніс до парламенту 4 лютого.

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