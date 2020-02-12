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12 лютого • оновлено в 13:27
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Нацгвардійці відпрацювали польоти на супервертольотах від Airbus: фото

1.4т
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Авіатори Нацгвардії України пройшли навчання з управління французькими вертольотами Airbus Н-225 Super Puma.

Курс теоретичних занять та польотів тривав із 31 січня по 8 лютого. А провели тренування фахівці компанії Airbus Helicopter на базі військової частини 2269 НГУ. Про це повідомляє сайт МВС (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зокрема нацгвардійці пройшли підготовку з дій в особливих випадках, розрахунку з літної ваги, обмежень за льотними даними. Вони відпрацювали зліт та посадку в різних режимах з використанням систем і функцій вертольоту типу ЕС 225 LP, а також виконали вправи пілотування, відпрацювали дії та взаємодію екіпажу в особливих випадках під час польоту.

Авіатори НГУ вчилися керувати вертольотами Airbus Н-225 Super Puma

Авіатори НГУ вчилися керувати вертольотами Airbus Н-225 Super Puma

mvs.gov.ua

"У рамках створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту України іде поповнення авіаційного парку військової частини сучасною технікою, тому, першочерговою задачею є її освоєння авіаційним персоналом", – зазначив командир військової частини 2269 Руслан Розенберг.

Також підкреслюється, що після навчань пілот-інструктор AHТS компанії Airbus Helicopter Ле Сент Гільберт Мар’є надав високу оцінку українським пілотам і визнав хороший рівень їхньої підготовки.

Авіатори НГУ вчилися керувати вертольотами Airbus Н-225 Super Puma

Авіатори НГУ вчилися керувати вертольотами Airbus Н-225 Super Puma

mvs.gov.ua

У МВС додали, що перший курс підготовки на таких гелікоптерах, у рамках участі у реалізації програми створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні, ще в 2018 році пройшли у Франції двоє пілотів Нацгвардії і шестеро гвардійських фахівців інженерно-технічного складу.

Авіатори НГУ вчилися керувати вертольотами Airbus Н-225 Super Puma

Авіатори НГУ вчилися керувати вертольотами Airbus Н-225 Super Puma

mvs.gov.ua

Зазначається, що основні завдання літальних апаратів Airbus в Нацгвардії – переміщення особового складу і техніки для проведення спеціальних операцій, але і багатопрофільне використання під час надзвичайних ситуацій. Національна гвардія, за умовами контракту, має отримати 12 таких машин.

Авіатори НГУ вчилися керувати вертольотами Airbus Н-225 Super Puma

Авіатори НГУ вчилися керувати вертольотами Airbus Н-225 Super Puma

mvs.gov.ua

Авіатори НГУ вчилися керувати вертольотами Airbus Н-225 Super Puma

Авіатори НГУ вчилися керувати вертольотами Airbus Н-225 Super Puma

mvs.gov.ua

Авіатори НГУ вчилися керувати вертольотами Airbus Н-225 Super Puma

Авіатори НГУ вчилися керувати вертольотами Airbus Н-225 Super Puma

mvs.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський запропонував допускати іноземних військових до навчання в Україні. Відповідний законопроєкт глава держави вніс до парламенту 4 лютого.

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Автор
Марта Рок
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Національна гвардія
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
Заголовок стать про "супервертольеты" уровень "журналистов" детский сад?!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Супервертолёты, которые после катастрофы одного из них, никто не захотел покупать, кроме нищих селюков, подбирающих объедки с барского стола.
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