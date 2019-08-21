Нацгвардійці "майнили" на АЕС і "злили" держтаємницю України: що трапилося

На Южно-Українській атомній електростанції (Миколаївська область) займалися майнінгом криптовалюти, допустивши при цьому розголошення держтаємниці про фізичний захист АЕС.

Так, співробітники обласного слідчого відділу Служби безпеки України виявили в режимних приміщеннях станції комп'ютерну техніку з підключенням до інтернету. Про це повідомляється в постанові Центрального районного суду Миколаєва.

Санкціонований обшук співробітники СБУ провели 10 липня, в результаті якого були вилучені медіаконвектор, оптоволокно, частина мережевого кабелю. Суддя Іван Дірко ухвалив рішення на користь слідства і дозволив арешт майна.

До майнінгу криптовалюти, за інформацією силовиків, можливо, причетні співробітники Національної гвардії України, які охороняли АЕС.

Ілюстрація. Південно-Українська АЕС Укрінформ

Як писав OBOZREVATEL, раніше на Рівненській АЕС трапилося загоряння трансформатора. Повідомлялося, що радіаційний фон після НП залишився в межах норми.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!