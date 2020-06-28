НАТО заступиться за Україну в разі прямого вторгнення Росії, – Маломуж

Тимур Григоренко Розслідування 12:52, 28.06.2020 Оновлено: 12:53, 28.06.2020

НАТО готовий розмістити військові кораблі в Чорному морі, якщо Росія почне відкрите військове вторгнення в Україну.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів ексглава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"У блоці НАТО кажуть, що готові розблокувати свій нейтралітет по відношенню до України. Тому що загроза зі Сходу буде не потенційна, а вже реальна ... Я спілкувався з представниками керівництва НАТО. Мені кажуть: якщо почнеться відкрита військова агресія, вони готові розмістити свої військові кораблі в Чорному морі. Це буде хороший засіб, спрямований на стримування Росії", – зазначив він.

За словами Маломужа, НАТО може розмістити контингент на кордоні України з РФ.

"І в разі просування російських військ углиб нашої країни, задіють свої військові сили. Але це крайній захід на випадок, якщо Путін зважиться на військову операцію проти України", – сказав колишній розвідник.

Маломуж підкреслив, що в НАТО розуміють, що після України Кремль може направити свою військову агресію на країни члени НАТО, такі як Прибалтика та Польща.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна стала партнером розширених можливостей НАТО.

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