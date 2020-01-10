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10 січня • оновлено в 15:08
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"НАТО відповість на хуліганство Кремля": озвучений прогноз

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Голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк спрогнозував, що у відповідь на "хуліганську" поведінку Росії в Чорному морі можуть почастішати спільні військові навчання НАТО і України.

"Може бути збільшено кількість кораблів і кількість військових навчань у Чорному морі за участю НАТО і союзників, зокрема України і Грузії", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи останню заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про посилення присутності Альянсу в чорноморському регіоні.

На думку експерта, "на тлі агресивної риторики, хуліганської поведінки з боку Росії в Чорному морі і в акваторії Середземного моря НАТО вживає заходів, щоб заспокоїти своїх союзників, і посилює свою чорноморську ескадру".

Володимир Путін

Володимир Путін

Він нагадав про "планові заходи" кораблів НАТО в Чорне море – щомісяця один із кораблів Альянсу перебуває тут. З урахуванням зростання загрози їхня кількість може зрости, припустив він.

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Разом з тим Романюк не передбачає стратегічної ескалації в регіоні. "Стратегічної ескалації, напруження через фізичне збільшення військової присутності НАТО не буде. Це будуть короткочасні заходи кораблів НАТО із Середземного в Чорне море", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО має намір посилити присутність у Чорному морі як у важливому для себе стратегічному об'єкті. "Три країни НАТО є прибережними державами Чорного моря – це Туреччина, Болгарія і Румунія; ще дві країни регіону – Грузія і Україна – є цінними партнерами НАТО", – сказав він.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Холодна війна між Заходом і Росією Ексклюзив
Особи
Юрій Романюк Йенс Столтенберг
Місце
Україна
Теги
НАТО Новини Росії
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
И че??Смысл высера?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Впереди корабли НАТО, а сзади на вёсельных лодках с удочками украина
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Борисс Робот
Борисс Робот
Захаров Дмитрий, веселые лодочки это у тебя после нескольких напасов травы... или от рождения...???
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
И что этот эксперд открыл? Россия как проводила так и будет проводить учения в Черном море, штатовские посудины и дальше будут заходить в Черное море. Что нового то в этом?
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