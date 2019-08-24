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"НАТО готує в'язнів": "агент" СБУ "здав" українських диверсантів в "ЛНР"

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Інструктори з країн-членів НАТО нібито займалися бойовою підготовкою в'язнів, які перебували у виправній колонії №40 в місті Дрогобич Львівської області.

Про це на своєму сайті повідомило так зване Міністерство держбезпеки "ЛНР" з посиланням на якогось агента СБУ Єгора Гетьмана. За словами терористів, бойовою підготовкою в'язнів займалися інструктори з США, Великобританії, Канади та Польщі.

"Відповідальним за бойову підготовку Гетьмана був призначений підполковник з позивним "Хама". Протягом півроку агент отримував навички вогневої, фізичної, тактичної та бойової підготовки", – додали в "міністерстві".

Єгор Гетьман

Єгор Гетьман

Терористи відзначили, що особливу увагу інструктори приділяли мінно-вибухової і диверсійно-підривної справи, ведення бою в складі розвідувально-диверсійних груп, а також топографії з використанням карти "ЛНР".

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Раніше, 22 серпня, в "ЛНР" повідомили про затримання агента СБУ Єгора Гетьмана, який, за даними терористів, був кинутий в "республіку" для диверсійно-розвідувальної діяльності. На допиті Гетьман нібито розповів, як українські силовики вербують громадян і хто його схилив до співпраці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-співробітник Служби безпеки України Василь Прозоров, який втік до Росії, заявив, що за ліквідацією відомих терористів "ДНР" Гіві і Мотороли нібито стоїть його колишнє відомство і Сили спеціальних операцій ЗСУ.

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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это фиаско, братан! (с)
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