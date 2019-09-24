"Натиснули кнопку і вбили Даню": обвинувачені у теракті у Харкові можуть опинитися на волі

Росія включила до списків на обмін Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. Їх підозрюють в організації теракту у Харкові у 2015 році, внаслідок якого загинув 15-річний школяр Данило Дідик.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Андрій Цаплієнко, який занепокоївся тим, що дуже скоро ймовірні винуватці загибелі юного патріота можуть опинитися на волі.

Підозрювані у теракті у Харкові Facebook Андрія Цаплієнка

"15-річний Даня Дідик йшов попереду колони з українським прапором під час ходи гідності у Харкові у 2015 році. Терористи, які спостерігали за рухом колони і підірвали вибуховий пристрій з телефону, не могли не бачити, що до вибухівки підходить дитина. Але вони натиснули кнопку і вбили Даню і ще трьох українських активістів. Нелюдів збираються відпустити на волю. Я щойно дізнався, що росіяни включили до списку на обмін Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова", – написав він.

Цаплієнко нагадав, що підозрювані встановили тоді у снігу МОН-100, начинену 2 кг тротилу і 400 кульками зі сталі діаметром 10 міліметрів. Ці елементи ураження мали розлетітися на 120 метрів вперед і вбити десятки людей. Однак більшість учасників патріотичної ходи тоді врятувала "Газель", яка випадково опинилася між міною і натовпом.

"Маленький патріот Даня і ще троє українських активістів загинули. І в моєму рідному Харкові після теракту ще довго не було ходи з українськими прапорами. Ці покидьки саме цього і хотіли. Щоб Харків, де тисячі латентних сепарів досі чекають на "російський наступ", боявся. Цього хотіли і ті люди в Росії, які мали заплатити Дворникову, Башликову і Тетюцькому за цей страх і смерть харківських патріотів", – обурився Цаплієнко.

Даня Дідик Facebook Андрія Цаплієнка

Журналіст погодився з тим, що з Росії необхідно витягувати три сотні українських полонених. Однак він засумнівався в тому, що це варто робити за будь-яку ціну.

"Що відчуватимуть батьки Дані, коли вбивць просто відпустять до Росії? На честь Дані Дідика пропонували назвати харківську школу, де навчався маленький патріот. Хтось впливовий зробив так, щоб цього не трапилося. У мене все", – підсумував Цаплієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у серпні Маріупольський суд відпустив під домашній арешт терористів "ДНР" Романа Джумаєва і Сергія Костенюка. Вони брали участь у боях за донецький аеропорт і обстрілювали селище Мар'їнка.

16 вересня Джумаєва розстріляли на порозі його квартири у Маріуполі.

Також 15 серпня у Маріуполі на волю вийшов засуджений Валерій Кірсанов, який воював на боці терористів "Л/ДНР". Він причетний до обстрілу міста "Градами".

Крім того, в межах обміну полоненими Україна видала Росії Володимира Цемаха – ключового фігуранта справи МН17.

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