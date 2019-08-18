Пули убивают физически, информационная война убивает мозг в живом теле. Информационные атаки уничтожают здравый смысл, человек становится программируемым и управляемым. Вот вам солдат, готовый убивать и уничтожать, что скажут, то и сделает.

Сотни тысяч наемных "убийц" в соцсетях круглосуточно управляют массами.

Не вы выбираете, вас выбирают.

Украинцам предлагают продавать свои профили, чем дольше срок действия страницы, тем дороже. Нереальное количество пустых страниц, очень часто за красивыми фото скрываются совершенно другие лица.

В первую очередь атакуют публичных людей, тех, кто имеет большое количество друзей и подписчиков.

Война не за жизнь, война во имя гибели. Десятки лидеров мнений, видеоблогеров, каждый день внушающих информацию и думающих за вас. Разжевывающих всем, кого любить и кого ненавидеть. В этой войне побеждают те, кто больше вложил средств, больше купил ботов и троллей, больше разбрасывает и атакует.

Каждый день таким атакам в нашей стране подвергаются активисты, воины, волонтёры, общественные деятели, те люди, которые думают сами, те, кто борются и хотят изменить установленный порядок и систему.

Какой выход? Быть бдительными, думать, анализировать. Пишите сами, не повторяйте за другими, внимательно относитесь к любой информации, проверяйте. Наша наивность и доверчивость стоит очень дорого тем, кто в реальности отдают жизни и воюют не в социальных сетях, а в окопах.

Мы победим только тогда, когда будем едины в своих целях, поступках, когда будем поддерживать друг друга. Информационная война ведётся на изъятие ума, на то, чтобы люди падали как можно ниже и своём безумии уничтожали все вокруг.

Безумие - это именно то, что они ждут от нас.

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