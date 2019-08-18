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"Натаха – гроза ополченців!" В "ЛНР" завелася "диверсантка", що доводить терористів до суїциду

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В рядах так званої народної міліції "ЛНР" розгорілися справжні пристрасті через "ополченочек", які надають інтимні послуги своїм колегам, доводячи їх до суїцидальних нахилів.

На це в соцмережах звернув увагу офіцер ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан, опублікувавши відповідні листування з паблік.

"В спільнотах 4 ОМСБр 2 АК окупантів йде жваве обговорення послуг, які надають "бойцици", які проходять службу у окупантів. 3 мсб 4 ОМСБр 2 АК окупантів знімає чергову стрічку "Санта Барбара" під другою назвою "Натаха гроза опо4ленців". Закручений сюжет, любовні трикутники, чотирикутники і навіть п'ятикутники. Але в мене стійка думка що все-таки агент Натаха позаштатний співробітник українських спецслужб. Бо суіциди від її чар доволі так частіше явище в Луганді", – написав офіцер.

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"Натаха – гроза ополченців!" В "ЛНР" завелася "диверсантка", що доводить терористів до суїциду

Зокрема, терористи в соцмережах розповіли "жалісну" історію про те, як їх товариш по службі ледь не наклав на себе руки через те, що застав ту саму Наташу з іншим. "Але ось в порівнянні з нашою бригадою, то у нас просто б**тво. Той спить з тією. Загалом дружня шведська сім'я", – поскаржилися в мережі.

"Натаха – гроза ополченців!" В "ЛНР" завелася "диверсантка", що доводить терористів до суїциду
"Натаха – гроза ополченців!" В "ЛНР" завелася "диверсантка", що доводить терористів до суїциду
"Натаха – гроза ополченців!" В "ЛНР" завелася "диверсантка", що доводить терористів до суїциду

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіц ЗСУ показав терориста "ДНР", якого ліквідували на Донбасі.

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Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
А че, ватоправославно и скрепно. Зато будут дети полка, если что. Просто ватникам сразу надо делать общность девок для всего подразделения и все проблемы уйдут. Любая телка - жена полка. И все
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Golan Sim
Golan Sim
Наш "свиноарыець" штырлиц в глубоком отчаянии! Ему не дала Натаха.. ))
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