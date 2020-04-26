Наступниця Рябошапки Ірина Венедіктова асоціюється з колишнім президентом Януковичем - Atlantic Council

Невдачі, які перевищують досягнення - так оцінюють результати першого року президентства Володимира Зеленського у статті "Від віртуального кандидата до скомпрометованого президента: важкий перший рік Зеленського", опублікованій на сайті американського аналітичного центру Atlantic Council.

Автор статті, журналіст Ілля Тимченко, пише, що Зеленський не виконав своїх обіцянок, зокрема, не забезпечив незалежного правосуддя та обмеження влади олігархів.

"Протягом першого року перебування на посаді президент Зеленський не вирішив нагальної потреби в судовій реформі. Команді Зеленського знадобилося чотири місяці, щоб призначити генерального прокурора Руслана Рябошапку, який відпрацював лише півроку до того, як його замінили", - пише автор.

Наступниця Рябошапки Ірина Венедіктова, на його думку, асоціюється з опальним колишнім президентом Віктором Януковичем, і це призначення викликає запитання.

Автор також зазначає, що спочатку Зеленський неприємно здивував, коли призначив колишнього юриста олігарха Коломойського Андрія Богдана керівником Офісу президента. А в лютому Богдана замінила довірена особа Зеленського Андрій Єрмак, відомий своїми діловими зв'язками з Росією. Це призначення призвело до намагань розвернути позицію України в бік Росії та переслідувань учасників Революції Гідності.

"Україна перейшла на низку позицій, сприятливих для Росії, включно з намаганням почати прямий діалог із маріонетками Москви на сході України і переслідуванням відомої учасниці революції Майдану Тетяни Чорновол", - пише автор.

У статті також йдеться про очевидний для зовнішніх експертів вплив на політику Зеленського власника телеканалу 1+1, олігарха Ігоря Коломойського.

"Протягом багатьох років Зеленський був одним із зіркових імен на телеканалі Коломойського 1+1, що наводило на думку, що олігарх також стояв за висуванням шоумена на посаду президента. Багато хто побоювався, що Коломойський використає свій вплив на Зеленського, щоб забезпечити повернення Приватбанку, який був націоналізований наприкінці 2016 року на тлі скандального викриття фінансових порушень та величезних втрат для української держави", - пише автор.

Саме цим, стверджує журналіст, і пояснюється наполягання МВФ на необхідності ухвалення закону про банки в Україні.

"Щоб цього не сталося, МВФ прив’язав новий фінансовий пакет до ухвалення закону, що запобігає поверненню націоналізованих банків іхнім попереднім власникам. Коронавірусна криза зробила фінансову допомогу МВФ життєво важливою", - наголошує автор статті.

Він також розповідає читачам Atlantic Council, що законопроект, який був ухвалений у першому читанні ще у березні, досі не голосується в цілому через тисячі поправок, внесених депутатами з президентської фракції, які лобіюють інтереси Коломойського.

"Дехто вважає, що підтримка президентом банківського закону стане остаточним розривом з Коломойським. Однак кінцеву версію законопроекту ще не розглядають, і багато хто вважає за краще, щоб президент врешті решт визначився", - йдеться у статті.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна звинуватила монобільшість у саботуванні виконання вимог МВФ, зокрема, щодо ухвалення закону про банки. Політик застерегла: припинення співпраці з МВФ означатиме зупинку всіх соціальних виплат громадянам України і дефолт нашої держави.