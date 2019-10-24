"Наступити на граблі": Бабченко висловився про розведення сил на Донбасі

Журналіст Аркадій Бабченко заявив, що не вірить в успіх розведення сил уздовж лінії розмежування на Донбасі.

Він нагадав про те, що попередні спроби розведення сил, яких було 18, не увінчалися успіхом. Про це він сказав в блозі OBOZREVATEL.

"Що з розведенням сил на Донбасі? Наскільки я пам'ятаю, сили розводили 18 разів. Якщо 18 раз не вистачило, ну, спробуйте 19-й раз наступити на ті ж самі граблі. Можливо, цього разу щось і вийде", – зауважив журналіст.

Якщо робити одне і те ж 18 разів, навряд чи в 19-й раз результат буде якийсь інший, сказав журналіст Instagram uaf_general_staff

"Хоча, я в цьому дуже сумніваюся. Якщо робити одне і те ж саме 18 разів, навряд чи в 19-й раз результат буде якийсь інший", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, Тристороння контактна група з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні 15 жовтня не змогла домовитися про розведення військ. Головна причина – порушення російсько-терористичними військами режиму тиші. На тій же зустрічі Україна запропонувала розвести війська ще в 4 районах Донбасу, окрім вже узгоджених Золотого і Петровського.

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