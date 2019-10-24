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24 жовтня • оновлено в 12:06
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/ Розслідування

"Наступити на граблі": Бабченко висловився про розведення сил на Донбасі

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Журналіст Аркадій Бабченко заявив, що не вірить в успіх розведення сил уздовж лінії розмежування на Донбасі.

Він нагадав про те, що попередні спроби розведення сил, яких було 18, не увінчалися успіхом. Про це він сказав в блозі OBOZREVATEL.

"Що з розведенням сил на Донбасі? Наскільки я пам'ятаю, сили розводили 18 разів. Якщо 18 раз не вистачило, ну, спробуйте 19-й раз наступити на ті ж самі граблі. Можливо, цього разу щось і вийде", – зауважив журналіст.

Якщо робити одне і те ж 18 разів, навряд чи в 19-й раз результат буде якийсь інший, сказав журналіст

Якщо робити одне і те ж 18 разів, навряд чи в 19-й раз результат буде якийсь інший, сказав журналіст

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"Хоча, я в цьому дуже сумніваюся. Якщо робити одне і те ж саме 18 разів, навряд чи в 19-й раз результат буде якийсь інший", – сказав він.

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Розведення сил і обмін полоненими: окупанти в Мінську зірвали зустріч ТКГ

Як писав OBOZREVATEL, Тристороння контактна група з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні 15 жовтня не змогла домовитися про розведення військ. Головна причина – порушення російсько-терористичними військами режиму тиші. На тій же зустрічі Україна запропонувала розвести війська ще в 4 районах Донбасу, окрім вже узгоджених Золотого і Петровського.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Мирні переговори в Мінську
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Serov Oleg
Serov Oleg
подайте аркаше на пиво,плять....и,ведь подают...
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Жыдохач щеневмерлый Бабуенко верит только в раздвижение собственных булок.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это который сдох?
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Обломов Гоша, сироткины, клизмы - пригожинские тролли на дежурстве, зарабатывают копеечку на блин с лопаты..
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Сироткин Андрюха, ...........Да , теперь воздух в Киеве портит.
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