Наступ росіян під Золотим: терористи "ЛНР" нахабно звинуватили Україну

Терористи "ЛНР" спробували звинуватити в кривавому бої під Золотим Об'єднані сили. З цією метою вони вкинули в інформаційний простір відео з фейковими заявами "офіційного представника народної міліції "ЛНР" Якова Осадчого.

Роликом окупантів поділився на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У ньому Осадчий брехливо заявив, що російські війська нібито не йшли в наступ на Донбасі й звинуватив у загостренні обстановки ЗСУ. За його словами 18 лютого о 6:00 українська диверсійна група в складі 10 осіб нібито висунулася в напрямку позицій бойовиків в районі Голубовського і підірвалася на мінному полі.

Бій в Золотому "РБК-Україна"

"В результаті чого не менше двох осіб загинули і троє отримали поранення. З метою евакуації убитих і поранених з місця підриву командуванням 93 бригади ЗСУ віддано вказівку завдати масованого артилерійського удару по населених пунктах "ЛНР" – Голубовському, Сокольниках, Донецькому і Сміливому", – збрехав терорист Осадчий.

Крім того, він заявив, що окупантам нібито вдалося збити безпілотник ЗСУ, з якого велося коригування вогню.

Однак на фейки бойовиків "ЛНР" тут же відреагували в штабі ООС, розкривши справжню мету подібних вкидань.

"Програвши на полі бою, ворог вирішив приховати свою поразку і видав наспіх підготовлену заяву, звинувачуючи українську сторону в спробі нападу. Весь зміст ворожої заяви свідчить про розгубленість і втрати контролю над ситуацією", – заявили захисники України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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