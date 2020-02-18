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18 лютого • оновлено в 12:14
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/ Розслідування

Наступ росіян під Золотим: терористи "ЛНР" нахабно звинуватили Україну

3.4т
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Терористи "ЛНР" спробували звинуватити в кривавому бої під Золотим Об'єднані сили. З цією метою вони вкинули в інформаційний простір відео з фейковими заявами "офіційного представника народної міліції "ЛНР" Якова Осадчого.

Роликом окупантів поділився на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У ньому Осадчий брехливо заявив, що російські війська нібито не йшли в наступ на Донбасі й звинуватив у загостренні обстановки ЗСУ. За його словами 18 лютого о 6:00 українська диверсійна група в складі 10 осіб нібито висунулася в напрямку позицій бойовиків в районі Голубовського і підірвалася на мінному полі.

Бій в Золотому

Бій в Золотому

"РБК-Україна"

"В результаті чого не менше двох осіб загинули і троє отримали поранення. З метою евакуації убитих і поранених з місця підриву командуванням 93 бригади ЗСУ віддано вказівку завдати масованого артилерійського удару по населених пунктах "ЛНР" – Голубовському, Сокольниках, Донецькому і Сміливому", – збрехав терорист Осадчий.

Крім того, він заявив, що окупантам нібито вдалося збити безпілотник ЗСУ, з якого велося коригування вогню.

Однак на фейки бойовиків "ЛНР" тут же відреагували в штабі ООС, розкривши справжню мету подібних вкидань.

"Програвши на полі бою, ворог вирішив приховати свою поразку і видав наспіх підготовлену заяву, звинувачуючи українську сторону в спробі нападу. Весь зміст ворожої заяви свідчить про розгубленість і втрати контролю над ситуацією", – заявили захисники України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Бій під Золотим
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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фил филька
фил филька
главное создать картинку перед совбезом оон. а то что всушников замочили так то бывает укрокомандованию их не жалко)
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Ждём борт с разобранными киборгами в куиви.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Нужно иметь полностью отбитый мозг ,что бы верить рашистской мразоте. Русня врёт всегда, везде и много .
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