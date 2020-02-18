Наступ росіян під Золотим: терористи "ЛНР" нахабно звинуватили Україну

Терористи "ЛНР" спробували звинуватити в кривавому бої під Золотим Об'єднані сили. З цією метою вони вкинули в інформаційний простір відео з фейковими заявами "офіційного представника народної міліції "ЛНР" Якова Осадчого.
Роликом окупантів поділився на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
У ньому Осадчий брехливо заявив, що російські війська нібито не йшли в наступ на Донбасі й звинуватив у загостренні обстановки ЗСУ. За його словами 18 лютого о 6:00 українська диверсійна група в складі 10 осіб нібито висунулася в напрямку позицій бойовиків в районі Голубовського і підірвалася на мінному полі.
Бій в Золотому
"РБК-Україна"
"В результаті чого не менше двох осіб загинули і троє отримали поранення. З метою евакуації убитих і поранених з місця підриву командуванням 93 бригади ЗСУ віддано вказівку завдати масованого артилерійського удару по населених пунктах "ЛНР" – Голубовському, Сокольниках, Донецькому і Сміливому", – збрехав терорист Осадчий.
Крім того, він заявив, що окупантам нібито вдалося збити безпілотник ЗСУ, з якого велося коригування вогню.
Однак на фейки бойовиків "ЛНР" тут же відреагували в штабі ООС, розкривши справжню мету подібних вкидань.
"Програвши на полі бою, ворог вирішив приховати свою поразку і видав наспіх підготовлену заяву, звинувачуючи українську сторону в спробі нападу. Весь зміст ворожої заяви свідчить про розгубленість і втрати контролю над ситуацією", – заявили захисники України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
вранці 18 лютого озброєні формування РФ пішли в атаку на Донбасі.
У результаті бою ЗСУ зазнали важких втрат. Окупанти спробували прорватися через лінію розмежування.
У мережі почали з'являтися відео пекельних боїв на Донбасі, що спалахнули через раптовий наступ Росії на Донбасі 18 лютого.
У пресцентрі ОТУ "Північ" підтвердили прорив терористів через лінію розмежування в районі н.п. Оріхове і розповіли, що в ході запеклих боїв на Донбасі ЗСУ справді зазнали втрат.
Пізніше з'явилася інформація про те, що бій під Золотим завершився після 10:00. ЗСУ дали гідну відсіч ворогу.
В окупантів один загиблий і п'ятеро важкопоранених. Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені.
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