Росія розмістила військових уздовж кордону з Кримом: Наєв оцінив ймовірність наступу

Уздовж адміністративного кордону між Херсонською областю та анексованим Кримом помічені військові РФ, проте безпосередньої загрози наступу наразі немає.

Про це в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" 9 липня повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України Сергій Наєв. Він підкреслив, що військові перевіряють кілька сценаріїв можливої агресії по всьому периметру кордону (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Стан справ на таврійському напрямку такий, що Збройними силами України посилені всі види розвідки. Також у посиленому режимі ведеться розвідка всіма органами України, які мають на це повноваження. Щодня здобуваються відомості про Збройні сили Російської Федерації на півострові, на тимчасово окупованій території, і надаються керівництву ЗСУ. Чітко відслідковується стан, положення підрозділів", – сказав він.

Військовий підкреслив, що розвідка стежить за можливістю перекидання додаткових сил і засобів на окупований український півострів із території РФ.

"Поки ворог не підготував наступальний удар", – підкреслив командувач ОС. За його словами, загрози наступу на Херсонську область "не виявлено і не встановлено".

Армія постійно готується до адекватних дій у відповідь на агресію. "ЗСУ розглядається кілька сценаріїв по всьому периметру кордону з РФ, а також із тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей та АР Крим. Ми розглядаємо навіть дії, коли така загроза буде з декількох напрямків одночасно", – додав Наєв.

"Наше завдання – стримати агресора, а в разі переходу його до відкритої агресії відбити наступ і не дати ступити ворожому чоботу на українську землю", – підкреслив він.

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