Екскомандувач силами США вказав на ознаки підготовки удару РФ по Україні

Про підготовку наступу Росії на Україну свідчитимуть такі ознаки: спорудження госпіталів, сховищ боєприпасів, логістичні переміщення військових, збільшення кількості новин про гуманітарну кризу в Криму та ін.

Таку думку екскомандувач Збройних сил США в Європі, експерт Центру аналізу європейської політики Бен Ходжес висловив в інтерв'ю виданню "Тиждень". Журналіст запитав його про ранні сигнали можливого удару.

"Найперше, це спорудження медичних установ, наприклад, польові госпіталі, в кількості, що перевищує потреби в рамках звичайних навчань. Так само, як і сховища боєприпасів та подібні речі. Транспортні приготування завжди забирають більше часу. І я очікую, що українські розвідувальні служби стежать за всім, чим можуть. Водночас вважаю, що російські військові будуть дисципліновані й повинні дотримуватися вимог операційної безпеки.

Звичайно, треба також стежити за інформаційним простором, чи буде там великий спалах новин, присвячених темі гуманітарної кризи в Криму", – зазначив Ходжес.

За словами генерала, Україна може отримувати подібні дані зі сходу – від агентурної розвідки на Донбасі.

"Там перебувають тисячі російських офіцерів. Вони якимось чином можуть розповісти, що відбувається", – пояснив військовий.

"Я сподіваюся, що ОБСЄ зробить розумний крок і СММ стежитиме за розвитком ситуації", – додав він.

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