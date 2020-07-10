МоваЯзык

Топтеми:

Екскомандувач силами США вказав на ознаки підготовки удару РФ по Україні

Дарина Дурова
Розслідування
2,9 т.
Бен Ходжес

Бен Ходжес висловився про ознаки підготовки наступу.

Про підготовку наступу Росії на Україну свідчитимуть такі ознаки: спорудження госпіталів, сховищ боєприпасів, логістичні переміщення військових, збільшення кількості новин про гуманітарну кризу в Криму та ін.

Таку думку екскомандувач Збройних сил США в Європі, експерт Центру аналізу європейської політики Бен Ходжес висловив в інтерв'ю виданню "Тиждень". Журналіст запитав його про ранні сигнали можливого удару.

"Найперше, це спорудження медичних установ, наприклад, польові госпіталі, в кількості, що перевищує потреби в рамках звичайних навчань. Так само, як і сховища боєприпасів та подібні речі. Транспортні приготування завжди забирають більше часу. І я очікую, що українські розвідувальні служби стежать за всім, чим можуть. Водночас вважаю, що російські військові будуть дисципліновані й повинні дотримуватися вимог операційної безпеки.

Звичайно, треба також стежити за інформаційним простором, чи буде там великий спалах новин, присвячених темі гуманітарної кризи в Криму", – зазначив Ходжес.

За словами генерала, Україна може отримувати подібні дані зі сходу – від агентурної розвідки на Донбасі.

"Там перебувають тисячі російських офіцерів. Вони якимось чином можуть розповісти, що відбувається", – пояснив військовий.

"Я сподіваюся, що ОБСЄ зробить розумний крок і СММ стежитиме за розвитком ситуації", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю заявив: Україна готується до можливого наступу Росії з території Криму на Херсонську область.

  • У РФ бурхливо відреагували на це. Деякі політики країни-агресора заявили, що їхня армія нібито готова навіть до потоплення суден противника.

  • У відповідь командувач ООС Сергій Наєв сказав, що Неїжпапа перебільшив загрозу.

  • Наєв заявив, що уздовж адміністративного кордону між Херсонською областю та Кримом помічені військові РФ, проте загрози удару немає.

УкраїнаАнексія КримуРосійсько-український конфліктРосійська воєнна загроза
Поділитися в Facebook
  2. Розслідування