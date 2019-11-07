"Наступ на свободу слова!" До власника телеканалу "Прямий" прийшли з обшуком

У четвер, 7 листопада, до власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка прийшли з обшуком.

Про це повідомили на офіційному сайті каналу, назвавши ці дії "наступом на свободу слова".

"Слідчий, який прийшов із обшуком до оселі Макеєнка, відмовився повідомляти, який саме правоохоронний орган він представляє", – уточнив кореспондент із місця подій.

Володимир Макеєнко liga net

Відомо, що обшуки відбуваються за постановою суду, але правоохоронець відмовився говорити, з чим пов'язана справа.

Пізніше з'ясувалося, що у консьєржки будинку записався слідчий Державного бюро розслідувань Роман Давидевич. Загалом у квартирі Макеєнка перебували п'ять правоохоронців.

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Як писав OBOZREVATEL, 5 листопада у Києві працівники МВС нагрянули з обшуками до відомої ексдоброволиці "Правого сектора" Інни Грищенко ("Пума") та її чоловіка, учасника боїв за ДАП Владислава Грищенка "Бучі". Також обшуки відбулися у волонтерки "Євдокії Бандерівки".

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