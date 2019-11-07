Головна Новини
7 листопада • оновлено в 12:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Наступ на свободу слова!" До власника телеканалу "Прямий" прийшли з обшуком

4.8т Читати матеріал російською

У четвер, 7 листопада, до власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка прийшли з обшуком.

Про це повідомили на офіційному сайті каналу, назвавши ці дії "наступом на свободу слова".

"Слідчий, який прийшов із обшуком до оселі Макеєнка, відмовився повідомляти, який саме правоохоронний орган він представляє", – уточнив кореспондент із місця подій.

Володимир Макеєнко

Володимир Макеєнко

liga net

Відомо, що обшуки відбуваються за постановою суду, але правоохоронець відмовився говорити, з чим пов'язана справа.

Пізніше з'ясувалося, що у консьєржки будинку записався слідчий Державного бюро розслідувань Роман Давидевич. Загалом у квартирі Макеєнка перебували п'ять правоохоронців.

Новини
"Повертається 37 рік?" У Києві спалахнув скандал через обшуки у добровольців

Новина оновлюється

Як писав OBOZREVATEL, 5 листопада у Києві працівники МВС нагрянули з обшуками до відомої ексдоброволиці "Правого сектора" Інни Грищенко ("Пума") та її чоловіка, учасника боїв за ДАП Владислава Грищенка "Бучі". Також обшуки відбулися у волонтерки "Євдокії Бандерівки".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
7
Коментарі
85
1
Смішно
5
Цікаво
34
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Слышал, силовики нагрянули с обыском к владельцу канала «Прямой»? -К Порошенко? -Нет, владельцем канала «Прямой» является Макеенко. А Порошенко является владельцем владельца канала «Прямой».
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Надо было Порошенко эту всю шушару переловить до выборов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Путенко Володимир
Путенко Володимир
Когда были обыски news one, риа украина, когда давили на страна.уа, когда сажали журналистов - эти хряки из прямой кишки только радостно хлопали в ладоши.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / думки