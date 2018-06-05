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"Настріляли купу": створена епічна реконструкція оборони донецького аеропорту

1.5тЧитати новину російською

Блогер Джон Сміт створив епічну реконструкцію оборони донецького аеропорту, яка тривала 242 дні.

Він показав ролик на своїй сторінці в Facebook. Кадри відображають всю історію героїзму українських "кіборгів".

"Орді хотілося зламати символ, і ДАП перетворився в точку на карті, де вони лізли, як таргани, а нам зручно було їх відстрілювати. Як результат, ми їх настріляли купу, вони ж отримали лише купу руїн", - підкреслив він в описі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали архівне відео зі старого терміналу донецького аеропорту, яке було знято його захисниками в листопаді 2014 року.

Читайте всі новини по темі "Бої за донецький аеропорт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Бої за донецький аеропортРосійсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької області
Місце
Україна
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