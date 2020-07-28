Настрій бойовий, зброя заряджена: бійці ЗСУ розвінчали фейк про роззброєння
Інформація про "роззброєння" українських підрозділів на Донбасі, яка поширюється в соцмережах, не відповідає дійсності.
Про це сказано в заяві штабу ООС в Facebook. Інформацію підтвердили бійці ЗСУ, які несуть службу на фронті.
"Зброєю ми забезпечені, на позиціях є чим захищати країну. Великокаліберні кулемети є. Якщо будуть провокації з боку ворога, ми готові надати відсіч. Настрій – бойовий, ми готові виконувати бойові завдання", – заявив боєць з позивним "Фізик".
"Розуміємо добре, що це досить серйозні домовленості. Збройні сили України самовільно порушувати їх не будуть. Зброя заряджена, за наказом в разі потреби протягом двох-трьох хвилин ми готові дати відсіч", – підкреслив боєць з позивним "Історик".
Як писав OBOZREVATEL:
режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі почав діяти опівночі 27 липня.
Домовленість про нього була досягнута 22 липня в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ і ОБСЄ) у форматі відеоконференції.
Втім, російські окупаційні війська одразу порушили режим тиші і протягом 27 липня тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.