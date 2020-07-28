Настрій бойовий, зброя заряджена: бійці ЗСУ розвінчали фейк про роззброєння

Інформація про "роззброєння" українських підрозділів на Донбасі, яка поширюється в соцмережах, не відповідає дійсності.

Про це сказано в заяві штабу ООС в Facebook. Інформацію підтвердили бійці ЗСУ, які несуть службу на фронті.

"Зброєю ми забезпечені, на позиціях є чим захищати країну. Великокаліберні кулемети є. Якщо будуть провокації з боку ворога, ми готові надати відсіч. Настрій – бойовий, ми готові виконувати бойові завдання", – заявив боєць з позивним "Фізик".

"Розуміємо добре, що це досить серйозні домовленості. Збройні сили України самовільно порушувати їх не будуть. Зброя заряджена, за наказом в разі потреби протягом двох-трьох хвилин ми готові дати відсіч", – підкреслив боєць з позивним "Історик".

Як писав OBOZREVATEL: