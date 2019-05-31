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/Розслідування

"Настирлива муха!" Як "Укроборонпром" розвалює оборону країни

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Державний концерт "Укроборонпром" веде чорну кампанію проти Лозівського ковальсько-механічного заводу, звинувачуючи підприємство в неможливості "задовольнити потреби армії".

Про це йдеться в публікації на OBOZREVATEL. У статті наголошується, що ЛКМЗ – єдине в країні підприємство зі зварювання корпусів із української бронесталі. Однак "Укроборонпром" офіційно заявляє, що ЛКМЗ "не в змозі задовольнити потреби української армії".

"Усе це схоже на сплановану інформаційну атаку, мета якої – очорнити завод, щоб відбілити концерн", – пише директор із розвитку виробництва спеціальної техніки ЛКМЗ Василь Чорномаз.

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Зазначається, що в Україні ще в 1990 роках на заводі розробили й освоїли випуск вітчизняних бронесталей, щоб піти від залежності поставок із Росії. Була створена вітчизняна броньова марка сталі "71", яка не вимагає в своєму виробництві електрошлакового процесу. Міністерство оборони України ухвалило рішення про впровадження "71" сталі для виготовлення установчої партії вітчизняних бронетранспортерів БТР-4.

Ця сталь сьогодні реалізується українським виробником за ціною приблизно 2,3-2,4 долара за кг. Але в "Укроборонпромі" вирішили закуповувати не українську сталь, а фінську – в польського посередника TEXPROTECT Sp.zo.o. по 5,7 євро за кг.

У результаті ЛКМЗ не був своєчасно забезпечений замовником необхідними ресурсами для виконання договору. В лютому 2019 року керівництво заводу офіційно звернулося і до замовника, і до концерну із заявою про бездіяльність ХКБМ, яка веде до припинення робіт.

"Укроборонпром"

"Укроборонпром"

rbc.ua

"Втомившись відмахуватися від ЛКМЗ, як від настирливої мухи, концерн почав добре сплановану, проплачену піар-компанію, поширюючи завідомо недостовірну інформацію про те, що ЛКМЗ несвоєчасно виконує взяті на себе договірні зобов'язання і це призвело до загрози зриву виконання державного оборонного замовлення щодо забезпечення Збройних сил України бронетранспортерами БТР-4Е", – зазначається в матеріалі.

У результаті відсутність замовлень призведе до зупинки єдиного в країні повноциклового виробництва корпусів із української бронесталі.

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"Будуть втрачені компетенції виготовлення "71" броні, розроблення і освоєння якої дозволили Україні вирішити проблему залежності від імпорту, насамперед із РФ. Це відкине нашу країну назад на десятиліття. За відсутності українських виробників, постачальники імпортної сталі піднімуть ціни. Це збільшить витрати держпідприємств, навантаження на бюджет (читай – платників податків) і вартість БТР, що зробить їх неконкурентоспроможними. У результаті Україна стане аутсайдером на ринку бронетехніки", – йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
УкроборонпромкорупціяарміяМіністерство оборони України
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Sladko Semen
Sladko Semen
Это называется декоммунизация.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Надежда Савченко - В Балаклее склады взорвали по приказу порошенко: https://www.youtube.com/watch?v=tRKwOSryr_M&feature=youtu.be&t=1191
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Sladko Semen
Sladko Semen
Чечеткин Иван, надо же было распродажу боеприпасов как то скрыть.
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