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29 листопада • оновлено в 12:24
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"Насильно змушують!" На росТБ з'явилася нова "жертва" українізації

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На російському пропагандистському телебаченні знову запустили фейк про те, що в Україні нібито насильно змушують розмовляти українською мовою всіх російськомовних.

Підставою цьому стало відео, на якому чоловік вимагає у продавчині в кавовому кіоску звертатися до клієнтів державною мовою. Ролик показали на пропагандистській програмі "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

"Не раніше, як учора, з'являється дуже цікаве відео. У вас ще не набув чинності закон про тотальну українізацію? У вас же можна російською розмовляти між собою? Можна! Дивіться, які ви молодці! А тепер цей пречудовий відео. Насильно змушують людей зі знущаннями чином! Це привіт Донбасу від вас, від запис!" – вибухнула уїдливими коментарями скандальна ведуча Ольга Скабєєва, анонсуючи сюжет.

Після її слів на екран у студії вивели фрагмент суперечки українця з продавчинею, на якому він цілком законно просив спілкуватися з ним у рідній країні зрозумілою йому мовою. Однак баристка досить зухвало відмовила йому.

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Російська пропаганда

Російська пропаганда

Скриншот відео

"Ви говорите, що я маю розмовляти українською, хоча я розмовляю російською. Мені так зручніше", – відрізала дівчина.

Покупця не влаштувала така відповідь, і він заперечив продавчині, нагадавши про права клієнтів, які вона зобов'язана забезпечувати.

"Має бути зручно мені, українцю в Україні, тому що я клієнт вашого кіоску! Що це за дурість – відмовляти українцеві в Україні, розмовляючи мовою ворога, який на нас напав і щодня вбиває наших людей? Таких, як ви і я. Як у вас в голові це укладається?" – здивувався він.

На що баристка огризнулася: "Ніяк". Але згодом все ж перейшла на державну мову в спілкуванні з покупцем.

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Це страшенно обурило кремлівських пропагандистів, і вони накинулися на Україну з новими порціями звинувачень.

"Кожен шнир у вас може знущатися над людьми!" – вигукнув рупор путінського режиму Євген Попов.

"Кому вона зобов'язана говорити українською?! У неї російська рідна мова! Ви покидьки! І ваші активісти покидьки! Через них не буде реінтеграції Донбасу ніколи!" – не вгавала Скабєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські пропагандисти не вперше тиражують жахачки про нібито тотальну заборону в Україні російської мови і про фізичні покарання за його використання. Так, Скабєєва зганьбилася вигадкою про покарання дітей в школах за російську мову, а також про побиту російськомовну кондукторку тролейбуса у Львові.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Мовний скандал
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Молодец,мужик!Клиент всегда прав.
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
- Алло, это СБУ? - Да. Что вы хотели? - Мой сосед говорит по-русски! - А вы почему говорите по-русски? - А вы почему спрашиваете по-русски? (Неловкое молчание) - Слава Украине? - Героям Слава!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Да нет такой нaции - yкpaинцы. Это фaнтoм, придуманный Лeниным и Cтaлиным. А исторически все были рyccкие, только делились на вeликopoccoв, мaлopoccoв и белopycoв
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