Офіційна Москва продовжує реалізовувати комплекс заходів із надання російських паспортів громадянам України, які проживають на території ОРДЛО. Станом на кiнець січня 2020 року понад 125 тисяч мешканців ОРДЛО вступили до громадянства РФ.

Жителі окупованих територій України отримують російські паспорти на території РФ у "центрах видачі російських паспортів". Такі центри відкрито у Ростовській області у н.п. Новошахтинськ, Шахти (для жителів ТОТ Луганської області), Матвіїв Курган, Покровське, Донецьк (для жителів ТОТ Донецької області). Крім цього, у Ростовській області планується обладнання нових пунктів (н.п. Радіоново-Несвітайська слобода, Красний Сулин).

Для виїзду мешканців з території ОРДЛО організовано автобусні перевезення з м. Донецьк, Ясинувата, Луганськ. Митний контроль проводиться через спеціальний "зелений коридор". Для інформування громадян про готовність їх російського паспорту працюють спеціальні кол-центри.

Першочергову увагу "керівництво" російської окупаційної адміністрації (РОА) приділяє документуванню представників "окупаційних адміністрацій" та "органів місцевого самоврядування", працівників "бюджетної сфери", співробітників "силового блоку", "військовослужбовців" 1 та 2 АК російських окупаційних військ, а також членів їх сімей.

Для підвищення темпів "паспортизації" місцевими "адміністраціями" вживаються заходи з доукомплектування "відділень міграційної служби". Зокрема, пом’якшуються вимоги щодо віку та освіти кандидатів на посаду у вказані "відділення". Пенсіонерам та мешканцям віддалених районів і сіл надається допомога при реєстрації в електронній черзі, зокрема через поштові відділення.

Також до процесу отримання паспортів "Л/ДНР" та РФ активно залучаються "громадські організації". Через Благодійний фонд "Рука допомоги" на окупованій території Донецької області організовано збори документів у приміщеннях сільських рад (клубів), де з населенням проводиться роз’яснювальна робота щодо "переваг російського громадянства".

"Фондом" иакож надається фінансова допомога для оплати державного мита за вступ у громадянство РФ (3,5 тис. руб). Пріоритет мають члени сімей "військовослужбовців" власники зруйнованих під час обстрілів будинків та жителі населених пунктів вздовж лінії розмежування. Подібна діяльність організовуватиметься на ТОТ Луганської області.

Останнім часом РОА суттєво збільшила використання різних форм адміністративного тиску у відношенні тих категорій мешканців, які відмовляються оформляти документи для отримання "громадянства ""Л/ДНР" та РФ.

Відповідно до поширеного окупаційною адміністрацією "попередження", до 1.03.2020 таких осіб звільнятимуть. З метою формування офіційних підстав для цього РОА погрожує провести переатестацію та відповідність займаним посадам.

У той же час "правоохоронні органи" активізували перевірку жителів ТОТ Донецької області на наявність паспорта "Л/ДНР" та РФ. Власників лиш українських паспортів затримують в обов’язковому порядку та доставляють до місцевих "відділів поліції".

Вказане пояснюється вимогами "відомчої інструкції", де вказано, що паспорт громадянина України не входить до переліку документів, які дають право ідентифікувати особу на території псевдоутворення.

Особисті дані затриманої особи вносять до відповідної бази даних. Крім того, здійснюється фотографування осіб, у яких виявлено паспорти громадянина України, а також у примусовому порядку вилучаються для перевірки мобільні телефони.

У разі відсутності російського паспорта або заяви на його оформлення, "державні органи" квазіутворень створюють штучні перепони приватним підприємцям при оформленні документів, необхідних для ведення підприємницької діяльності (продовження ліцензії, видачі довідок, реєстрації тощо).

На цьому фоні РОА на території ОРДЛО проводить роз’яснювальну роботу щодо прав та обов’язків громадянина РФ. Згідно з роз’ясненням Міністерства оборони РФ, чоловіки, які отримали російське громадянство, в обов’язковому порядку повинні стати на військовий облік у військових комісаріатах на території РФ та отримати військовий квиток. Відсутність реєстрації за місцем проживання не звільняє їх від обов’язку стати на військовий облік і не може бути підставою для відмови у постановці на такий.

Таким чином, Кремль продовжує використовувати широкий спектр організаційно-адміністративних важелів впливу та інформаційного тиску на мешканців окупованих територій нашої держави для нарощування темпів отримання ними громадянства РФ.

Найближчим часом слід очікувати посилення такої тенденції, яка обумовлена прагненням РФ охопити "паспортизацією" всі категорії населення ОРДЛО, а також поширити це явище за межі окупованих територій.

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