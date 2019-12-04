"Наша головна цінність": в Міноборони відреагували на скандал зі "зливом" Героя України

Міністр оборони України Андрій Загороднюк пообіцяв розібратися зі скандальною ситуацією, яка склалася довкола Героя України Євгена Межевікіна (Адама). Його з надуманої причини намагаються звільнити із ЗСУ.

На своїй сторінці у Facebook Загороднюк написав, що ознайомлений з деталями скандалу, оскільки особисто розмовляв телефоном із Межевікіним.

Євген Межевікін

"Призначаю службове розслідування, щоб з'ясувати реальний стан речей у підрозділі, де служить Євген. Після цього ухвалю відповідні рішення, які будуть оприлюднені. Це питання беру під особистий контроль. Окремо хочу звернутися до командирів. Ви повинні чітко розуміти, що кожен воїн з бойовим досвідом – це наша найбільша цінність", – наголосив міністр.

Загороднюк додав, що держава повинна підтримувати їх і мотивувати служити в ЗСУ, а не створювати перешкоди і оцінювати їхню роль винятково за "оцінковими картками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Збройних силах України спалахнув скандал через директиву Генштабу та Міноборони про майбутні масові скорочення і звільнення, які пояснюють реформами за стандартами НАТО.

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