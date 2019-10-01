"Наш серйозний успіх!" У Росії та"ДНР" святкують "формулу Штайнмаєра"

У Росії і "Донецькій народній республіці" привітали узгодження "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

Так, російський сенатор Олексій Пушков на своїй сторінці в Twitter заявив, що "підписання формули відкриває шлях до зустрічі в "нормандському форматі".

"Усі умови, які висунула Москва для її проведення, узгоджені. Наш серйозний успіх. Зустріч, перша з 2016 року, може привести до помітного зрушення у стосунках з Європою", – написав він.

Колаж

У свою чергу "влада" самопроголошеної "ДНР" назвала готовність України до так званого плану Штайнмаєра кроком, який показує прагнення Києва приступити до політичного врегулювання ситуації на території Донбасу, передає МК.

Водночас "глава МЗС ДНР" Наталія Ніконорова заявила, що говорити про вибори поки рано.

Пособниця окупантів вважає, що Україні "потрібно серйозно переробити закон про особливий статус Донбасу, а також провести конституційну реформу".

Вона додала, що в Конституції України повинні бути закріплені статус російської мови, особливий економічний режим, своя правоохоронна та судова системи, своя прокуратура, особливий режим співпраці з Росією і договірні відносини з Києвом.

Наталя Ніконорова МК

Олексій Пушков EADaily

Україна підписала "формулу Штайнмайера" Донбасом, що відкриває шлях до зустрічі в "нормандському форматі". Всі умови, к-ті висунула Москва для її проведення, узгоджені. Наш серйозний успіх. Зустріч, перша з 2016 р, може привести до помітного зрушення у відносинах з Європою. - Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) October 1, 2019

Відзначимо, що на прес-брифінгу в Офісі президента у вівторок, 1 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде узгоджувати текст "формули Штайнмаєра".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

"План Штайнмайера" полягає в тому, що Україна спочатку проводить місцеві вибори на непідконтрольних територіях. Якщо ОБСЄ підтверджує їхню демократичність – набуває чинності "особливий статус" для ОРДЛО. І лише після закріплення спецстатусу в Конституції Україна отримує контроль над кордоном.

На попередньому засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську українська сторона відмовилася підписувати узгоджений документ, хоча пізніше глава українського МЗС Вадим Пристайко назвав відмову "технічним непорозумінням".

Київ наполягає, що перед реалізацією "формули Штайнмаєра" необхідно виконати низку пунктів з безпеки, зокрема – повністю припинити вогонь, вивести з території України іноземні війська і розвести сили і засоби вздовж всієї лінії зіткнення.

Після засідання ТКГ в Мінську 1 жовтня в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що представники Києва підписали гучну "формулу".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна узгодила текст "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

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