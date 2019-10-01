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2 жовтня • оновлено в 04:11
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"Наш серйозний успіх!" У Росії та"ДНР" святкують "формулу Штайнмаєра"

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У Росії і "Донецькій народній республіці" привітали узгодження "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

Так, російський сенатор Олексій Пушков на своїй сторінці в Twitter заявив, що "підписання формули відкриває шлях до зустрічі в "нормандському форматі".

"Усі умови, які висунула Москва для її проведення, узгоджені. Наш серйозний успіх. Зустріч, перша з 2016 року, може привести до помітного зрушення у стосунках з Європою", – написав він.

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"Наш серйозний успіх!" У Росії та"ДНР" святкують "формулу Штайнмаєра"

Колаж

У свою чергу "влада" самопроголошеної "ДНР" назвала готовність України до так званого плану Штайнмаєра кроком, який показує прагнення Києва приступити до політичного врегулювання ситуації на території Донбасу, передає МК.

Водночас "глава МЗС ДНР" Наталія Ніконорова заявила, що говорити про вибори поки рано.

Пособниця окупантів вважає, що Україні "потрібно серйозно переробити закон про особливий статус Донбасу, а також провести конституційну реформу".

Вона додала, що в Конституції України повинні бути закріплені статус російської мови, особливий економічний режим, своя правоохоронна та судова системи, своя прокуратура, особливий режим співпраці з Росією і договірні відносини з Києвом.

Наталя Ніконорова

Наталя Ніконорова

МК

Олексій Пушков

Олексій Пушков

EADaily

Відзначимо, що на прес-брифінгу в Офісі президента у вівторок, 1 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде узгоджувати текст "формули Штайнмаєра".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • "План Штайнмайера" полягає в тому, що Україна спочатку проводить місцеві вибори на непідконтрольних територіях. Якщо ОБСЄ підтверджує їхню демократичність – набуває чинності "особливий статус" для ОРДЛО. І лише після закріплення спецстатусу в Конституції Україна отримує контроль над кордоном.

  • На попередньому засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську українська сторона відмовилася підписувати узгоджений документ, хоча пізніше глава українського МЗС Вадим Пристайко назвав відмову "технічним непорозумінням".

  • Київ наполягає, що перед реалізацією "формули Штайнмаєра" необхідно виконати низку пунктів з безпеки, зокрема – повністю припинити вогонь, вивести з території України іноземні війська і розвести сили і засоби вздовж всієї лінії зіткнення.

  • Після засідання ТКГ в Мінську 1 жовтня в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що представники Києва підписали гучну "формулу".

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна узгодила текст "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Мирні переговори в Мінську
Особа
Олексій Пушков
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра переговори щодо Донбасу Новини Росії Новини Донбасу Новини ДНР
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Livesey David
Livesey David
Мда, натянули хвостоголовых по самые.., ещё не одну неделю жалобное хрюканье будет раздаваться.
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Santi Amonito
Santi Amonito
Ватные гамадрилы радуются и сосут друг у дружки концы?.... Чтобы не получилось как с "трампнаш". Эти папуасы таежного ягеля хоть что-то поняли из "подписанных" намерений разработать эту "формулу штынмаЁра", который сам даже вспомнить не в состоянии что она значит? Там только "политическая часть", в которой их ожидают: во-первых, местные выборы по законам Украины, не "дырявым" и не педерасейским - этого уже достаточно, чтобы до и после них всю местную ватную гопоту переловить и отправить в лагеря, во-вторых, вывод всего эрэфийского го*на с территории Украины нах за пограничные столбы и далее.... и в-четвертых, никакой временный бумажный "статус" "лугандыр" не спасет их от полной ответственности по законам Украины. Так что рано сосать концы, "граждане "луганды"....
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Мир Миру
Мир Миру
Будапештський меморандум не дотримано "братами". Вони шматують Україну, зібрались ще й Конституцію гвалтувать.
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