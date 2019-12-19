"Наш, російський": найманець підтвердив провину РФ в трагедії з малайзійським Boeing-777

Бойовик незаконних збройних формувань Владислав Тарасенко підтвердив, що в 2014 році в місті Сніжне Донецької області в розпорядженні терористів перебував зенітно-ракетний комплекс "Бук".
За словами російського найманця, до перекидання на Донбас вони вчилися стріляти з комплексу на військовому полігоні в Ростовській області. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі, зазначив користувач Necro Mancer в Twitter.
"Бук я в Сніжному бачив. Наш, російський. Поблизу Фуршету стояв. Метрів 50. Проїздом були", - написав бойовик.
"Спешл" ( https://t.co/8FkSsk0MIg ): "Бук я в Сніжному бачив. Наш, російський. Поблизу Фуршету стояв. Метрів 50. Проїздом були. І так - Стрілець чесний. Ополчення Боїнг не збивав" https: / /t.co/rCwaFWyjyz # Тарасенко # mh17 # гуманітарка # роа pic.twitter.com/nHYT97CIz6- Necro Mancer (@ 666_mancer) 19 грудня 2019 р
Російський найманець Владислав Тарасенко
Миротворець
Нагадаємо, вдень 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing-777 компанії "Malaysia Airlines". Загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту.
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