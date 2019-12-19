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20 грудня • оновлено в 01:18
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"Наш, російський": найманець підтвердив провину РФ в трагедії з малайзійським Boeing-777

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Бойовик незаконних збройних формувань Владислав Тарасенко підтвердив, що в 2014 році в місті Сніжне Донецької області в розпорядженні терористів перебував зенітно-ракетний комплекс "Бук".

За словами російського найманця, до перекидання на Донбас вони вчилися стріляти з комплексу на військовому полігоні в Ростовській області. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі, зазначив користувач Necro Mancer в Twitter.

"Бук я в Сніжному бачив. Наш, російський. Поблизу Фуршету стояв. Метрів 50. Проїздом були", - написав бойовик.

"Наш, російський": найманець підтвердив провину РФ в трагедії з малайзійським Boeing-777

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Російський найманець Владислав Тарасенко

Російський найманець Владислав Тарасенко

Миротворець

Нагадаємо, вдень 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing-777 компанії "Malaysia Airlines". Загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
Боїнг МН17
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