"Наш, російський": найманець підтвердив провину РФ в трагедії з малайзійським Boeing-777

Бойовик незаконних збройних формувань Владислав Тарасенко підтвердив, що в 2014 році в місті Сніжне Донецької області в розпорядженні терористів перебував зенітно-ракетний комплекс "Бук".

За словами російського найманця, до перекидання на Донбас вони вчилися стріляти з комплексу на військовому полігоні в Ростовській області. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі, зазначив користувач Necro Mancer в Twitter.

"Бук я в Сніжному бачив. Наш, російський. Поблизу Фуршету стояв. Метрів 50. Проїздом були", - написав бойовик.

Російський найманець Владислав Тарасенко Миротворець

Нагадаємо, вдень 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing-777 компанії "Malaysia Airlines". Загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту.

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