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7 жовтня • оновлено в 17:49
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/ Розслідування

"Наш останній блокпост": полк "Азов" зайняв нові позиції на Донбасі

28.7т Читати матеріал російською

Полк Національної гвардії "Азов" ухвалив рішення залишитися в селищі Золотому навіть після відведення військ, яке заплановане на 7 жовтня.

Це необхідно для захисту мирного населення у селах Золоте, Петрівське та Станиця Луганська, які ризикують стати жертвою розправ із боку терористів "Л/ДНР", йдеться у відеозверненні, опублікованому на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Полк "Азов"

Полк "Азов"

Укрінформ

"Є група ветеранів. Ці люди приїхали сюди, на свою рідну землю, в українське селище Золоте, щоб залишитися тут, навіть якщо влада кине їх напризволяще, навіть якщо будуть виведені війська. Щоб тут не з'явилося жодного сепаратиста. Це наш останній блокпост, і ми даємо слово, що ми його ніколи не покинемо", – заявив перший командир "Азову" Андрій Білецький.

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Зі свого боку міністр оборони Андрій Загороднюк і заступник начальника Національної поліції України Вадим Троян запевнили, що азовці, які прибули в Золоте, не несуть там ніякої функції.

На спільному брифінгу вони наголосили, що більша частина полку вийшла з населеного пункту і там залишилися тільки 20 осіб.

"Вони приїхали з акцією підтримки і вже поїхали. Там залишилося їх два десятки як волонтерів", – сказав Троян. "Функції ніякої у них немає", – доповнив його слова Загороднюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Андрій Білецький
Місце
Україна
Тег
"Азов"
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Кстати! Чому фашисты АЗОФА окопались в селе, где полно мирных детей и женщин? Вылезли бы в леса, в поля, в окопы!
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
да , гиркрн на азов не полезет , тут тебе не беззащитных женьщин и детей убивать , как гиркин делал в Славянске...тут писец азовский....))))))) бандитам и фашистам русским быстро салазки загнут...))))
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Карпов Стас
Карпов Стас
Кузьмин Владислав, как в Иловайске и Дебальцево, да?))
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Пиздеж чистой воды!!! Белецкий балабол, он это продемонстрировал, когда срывал знаки отличия со своей формы.Піздун ты, провідник
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