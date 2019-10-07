"Наш останній блокпост": полк "Азов" зайняв нові позиції на Донбасі

Полк Національної гвардії "Азов" ухвалив рішення залишитися в селищі Золотому навіть після відведення військ, яке заплановане на 7 жовтня.

Це необхідно для захисту мирного населення у селах Золоте, Петрівське та Станиця Луганська, які ризикують стати жертвою розправ із боку терористів "Л/ДНР", йдеться у відеозверненні, опублікованому на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Полк "Азов" Укрінформ

"Є група ветеранів. Ці люди приїхали сюди, на свою рідну землю, в українське селище Золоте, щоб залишитися тут, навіть якщо влада кине їх напризволяще, навіть якщо будуть виведені війська. Щоб тут не з'явилося жодного сепаратиста. Це наш останній блокпост, і ми даємо слово, що ми його ніколи не покинемо", – заявив перший командир "Азову" Андрій Білецький.

Зі свого боку міністр оборони Андрій Загороднюк і заступник начальника Національної поліції України Вадим Троян запевнили, що азовці, які прибули в Золоте, не несуть там ніякої функції.

На спільному брифінгу вони наголосили, що більша частина полку вийшла з населеного пункту і там залишилися тільки 20 осіб.

"Вони приїхали з акцією підтримки і вже поїхали. Там залишилося їх два десятки як волонтерів", – сказав Троян. "Функції ніякої у них немає", – доповнив його слова Загороднюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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