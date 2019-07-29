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"Наш основний ворог — Росія!" В Україні розкрили важливість відмови від переговорів із "Л/ДНР"

2.2т Читати матеріал російською

Україні не варто вести прямих діалогів із самопроголошеними Донецькою і Луганською "народними республіками" ("ЛНР", "ДНР").

Таку думку висловив радянський дисидент, голова Асоціації єврейських громадських організацій та громад України Йосип Зісельс в інтерв'ю "Апострофу".

"Вести переговори безпосередньо з "ДНР" і "ЛНР", значить — давати їм легітимність. А це означає — змиритися і погодитися з тим, що це громадянська війна, що є якісь внутрішні сили, які воюють з українською владою і з українською армією. Це абсурд. Наш основний ворог — це Росія. Не було б Росії, не було б і цієї війни", — зазначив він.

Ілюстрація

Ілюстрація

"Букви"

"Тільки в руках у Росії є важелі впливу на ситуацію, якщо вони ще є. У конфліктів є особливість: вони починають розвиватися за своїми законами, і я не впевнений уже, що Путін може зупинити цей конфлікт. Навіть якщо він виведе регулярні російські війська, залишаться російські добровольці, найманці", — додав Зісельс.

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За його словами, знайдуться сили, які захочуть фінансувати цей конфлікт, російські олігархи з мовчазної згоди президента РФ Володимира Путіна будуть вливати туди гроші, зброю, водночас Росія говоритиме: ми вивели свої війська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній радянський розвідник і однокурсник Путіна з інституту КДБ Юрій Швець припустив, що російський президент, незважаючи на постійні погрози, не здатний вести велику війну в Україні.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Golan Sim
Golan Sim
Наш старый поц зисельс, который давно уже никого не представляет, решил по новой повторить методички "минстеци" ))
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Махно Володимир
Махно Володимир
в данном случае не могу не согласится с евреями! уж кто кто, а они то борются за свой мир и независимость уже многие годы! лучше бороться как они долго и терпеливо и эффективно, нежели пойти на попятную лднр и кремлю! Когда это украинцы так унижались и не уважали себя, свой народ и свою честь??? НИКОГДА! Поэтому будем и дальше с поддержкой мировой общественности уничтожать россию и лднр! Будем обваливать рубль..экономику россии...а там глядишь и лднр сама рухнет...
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ну ёп ты, если вы с Россией воюеете, то фули вы войну официально не объявляете? И дипломатические отношения полдерживаете, и газ клянчите?
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