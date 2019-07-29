"Наш основний ворог — Росія!" В Україні розкрили важливість відмови від переговорів із "Л/ДНР"

Україні не варто вести прямих діалогів із самопроголошеними Донецькою і Луганською "народними республіками" ("ЛНР", "ДНР").

Таку думку висловив радянський дисидент, голова Асоціації єврейських громадських організацій та громад України Йосип Зісельс в інтерв'ю "Апострофу".

"Вести переговори безпосередньо з "ДНР" і "ЛНР", значить — давати їм легітимність. А це означає — змиритися і погодитися з тим, що це громадянська війна, що є якісь внутрішні сили, які воюють з українською владою і з українською армією. Це абсурд. Наш основний ворог — це Росія. Не було б Росії, не було б і цієї війни", — зазначив він.

Ілюстрація "Букви"

"Тільки в руках у Росії є важелі впливу на ситуацію, якщо вони ще є. У конфліктів є особливість: вони починають розвиватися за своїми законами, і я не впевнений уже, що Путін може зупинити цей конфлікт. Навіть якщо він виведе регулярні російські війська, залишаться російські добровольці, найманці", — додав Зісельс.

За його словами, знайдуться сили, які захочуть фінансувати цей конфлікт, російські олігархи з мовчазної згоди президента РФ Володимира Путіна будуть вливати туди гроші, зброю, водночас Росія говоритиме: ми вивели свої війська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній радянський розвідник і однокурсник Путіна з інституту КДБ Юрій Швець припустив, що російський президент, незважаючи на постійні погрози, не здатний вести велику війну в Україні.

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