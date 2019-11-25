"Наш колега!" Царьов похвалив скандального Сивоху за ідеї щодо Донбасу

Ексрегіонал Олег Царьов, який втік до Росії, похвалив скандального радника секретаря РНБО Сергія Сивоху за його ініціативи з деокупації Донбасу.

Крім того, зрадник згадав їхню спільну агітаційну діяльність на підтримку експрезидента-утікача Віктора Януковича та його партії. Фрагмент виступу колаборанта показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Царьов та Сивохо

"Якщо сказати, які надії на зустріч у "нормандському форматі", я вважаю, що це крок вперед. Все, що зараз відбувається: і міст, який відновлюють, і заява нашого колишнього колеги. Дуже добре його пам'ятаю з мітингів, які ми разом проводили на підтримку Партії регіонів – Сивохо. Немає сумнівів у тому, що він виходець із Донбасу і намагається зробити все, щоб полегшити становище людей, які там перебувають", – сказав посіпака російських окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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