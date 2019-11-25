"Наш колега!" Царьов похвалив скандального Сивоху за ідеї щодо Донбасу

Ексрегіонал Олег Царьов, який втік до Росії, похвалив скандального радника секретаря РНБО Сергія Сивоху за його ініціативи з деокупації Донбасу.
Крім того, зрадник згадав їхню спільну агітаційну діяльність на підтримку експрезидента-утікача Віктора Януковича та його партії. Фрагмент виступу колаборанта показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Царьов та Сивохо
"Якщо сказати, які надії на зустріч у "нормандському форматі", я вважаю, що це крок вперед. Все, що зараз відбувається: і міст, який відновлюють, і заява нашого колишнього колеги. Дуже добре його пам'ятаю з мітингів, які ми разом проводили на підтримку Партії регіонів – Сивохо. Немає сумнівів у тому, що він виходець із Донбасу і намагається зробити все, щоб полегшити становище людей, які там перебувають", – сказав посіпака російських окупантів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Сивохо заявив, що Україна нібито повинна пробачити Донбас і попросити сама у нього вибачення. Він закликав не ділити людей на категорії "сепари-укри".
Також Сивохо розлютив українців своїм постом, в якому запропонував повернути ментально в Україну жителів Донбасу.
Скандал спалахнув і довкола слів Сивохи про те, що мир в Україні неминучий, а протилежного хоче лише "войовнича меншість".
Крім того, він закликав припинити знущатися з жителів ОРДЛО і повернути їм українські пенсії.
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