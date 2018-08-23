"Наш, але не наш!" У Росії показово відхрестилися від кримчан

У Росії оператор мобільно зв'язку "Білайн" розіслав своїм клієнтам повідомлення, у яких зазначено, що послуги мережі не поширюються на жителів анексованого Криму.

Фото послання виклали у мережі. "Спілкуйтеся і подорожуйте нашою країною вільно - умови тарифів однакові по всій Росії, крім респ. Крим та м.Севастополь, де мережа "Білайн" відсутня", - сказано в листі.

Користувачі відразу помітили той факт, що жителів украденого півострова показово "відокремили". "Крим наш, але не наш", - іронізують вони.

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