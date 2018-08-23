МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Наш, але не наш!" У Росії показово відхрестилися від кримчан

2.9тЧитати новину російською

У Росії оператор мобільно зв'язку "Білайн" розіслав своїм клієнтам повідомлення, у яких зазначено, що послуги мережі не поширюються на жителів анексованого Криму.

Фото послання виклали у мережі. "Спілкуйтеся і подорожуйте нашою країною вільно - умови тарифів однакові по всій Росії, крім респ. Крим та м.Севастополь, де мережа "Білайн" відсутня", - сказано в листі.

Користувачі відразу помітили той факт, що жителів украденого півострова показово "відокремили". "Крим наш, але не наш", - іронізують вони.

Новини
"Відбилися від сарани": у Криму привели до тями росіян гіркою правдою про "кримнаш"

Як повідомляв OBOZREVATEL, туристка з Санкт-Петербурга поскаржилася на моторошний відпочинок у Криму . Дівчина побувала в Феодосії і злягла з отруєнням.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
8
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги