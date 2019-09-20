"Це пастка": Україну попередили про результат виборів на Донбасі

Росія наполягає на проведенні місцевих виборів на Донбасі, щоб легітимізувати ватажків терористичних "Л/ДНР" і змусити Київ піти з ними на прямий діалог.

Про таку "пастку" попередив в ефірі ObozTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. На його думку, коректні вибори на Донбасі можливі лише після роззброєння незаконних формувань і як мінімум 5-річного перехідного періоду.

"Чому для Росії проведення цих виборів – в пріоритеті? Тому що це спосіб легітимізувати проросійські сили, ватажків так званих "республік". А потім сказати: "Їх люди обрали, вони – офіційна влада. А тепер, шановний Києве, ведіть безпосередньо переговори з Донецьком і Луганськом", – роз'яснив Мусієнко.

Експерт нагадав, що за час війни на Донбасі вже двічі проходили т.зв. "місцеві вибори".

Якщо виборчий процес проводити зараз, то, на його думку, це буде "те саме, тільки під наглядом ОБСЄ".

На думку Мусієнка, найбільш раціональний вихід із ситуації – це миротворча місія з тимчасовою перехідною адміністрацією на 5 років.

За цей час, уточнив він, припиняється вогонь, проводиться роззброєння незаконних груп, розмінування території, вирішуються гуманітарні питання: будуються дороги, мости, відновлюється інфраструктура тощо.

"І потім проводяться вибори. Люди починають більш-менш звикати до мирного життя, адаптуються. Туди потихеньку заходять українські партії, політики, починається якийсь виборчий процес. Він висвітлюється ЗМІ, він більш-менш вільний, коректний і демократичний. У мене немає ілюзій, що він на 100% буде таким, але хоча би в якихось межах", – запропонував Мусієнко.

"В іншому випадку проводити вибори – просто легітимізувати ці сили, щоб нас заганяли в пастку прямого діалогу з ними", – наголосив він.

На думку експерта, навіть більш-менш чесні вибори в Л/ДНР зараз провести неможливо tass.ru

OBOZREVATEL нагадує, що останнім часом активізувалася тема проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу:

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