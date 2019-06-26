"Нас забули!" Терорист-інвалід із Донбасу поскаржився на "русскій мір". Відео

Терорист "Л/ДНР", який залишився інвалідом після військових дій на окупованому Росією Донбасі, поскаржився на копійчану пенсію і "русскій мір", який забув про своїх.

Ролик виклав у Facebook український журналіст Денис Казанський. За його словами, це звичайна історія з фейкових республік (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Дурник купився на казки про "народну республіку", пішов воювати, втратив ноги і тепер нікому не потрібен. Русскій мір безжально списує таких в утиль", — прокоментував Казанський у Twitter.

Як розповів зрадник у відеоролику, він родом із Мар'їнки Донецької області, брав участь в евакуації кількох міст, "референдумі". З перших днів завжди був на передовій, поки не перетворився на інваліда першої групи. За словами терориста, йому призначили пенсію розміром 3200 рублів, яких не вистачає навіть на їжу.

Терорист-інвалід із Донбасу поскаржився на "русскій мір" Скріншот відео

"Всі ми йшли на референдум, були раді, щасливі. Ви зробили свій вибір, а я і такі, як я, підтримали ваш вибір, відстояли ваше право... Віддали найдорожче, що у нас є: деякі життя, деякі — здоров'я. Зараз ми потребуємо захисту", — обурився терорист.

"Ви кажете: ніхто не забутий, ніщо не забуте. Так ви вже забули нас! Я хотів отримати кімнату у гуртожитку. Я і цього не зміг домогтися! Невже це народовладдя таке, за яке ми йшли воювати?" — звернувся він до ватажків бойовиків.

Обычная история из ЛДНР. Дурачок купился на сказки о "народной республике", пошел воевать, потерял ноги и теперь никому не нужен. Русский мир безжалостно списывает таких в утиль.



"Говорите, что никто не забыт. Да вы нас уже забыли"- жалуется боевикhttps://t.co/lUl3wG2Fi6 — Денис Казанський (@den_kazansky) 26 июня 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Донецьку російська пропаганда запевняла, що в регіоні все добре і так звана республіка розвивається, проте знімки з міста свідчать про інше. В тому самому місті житель показав на відео, як виглядає колишній мегаполіс.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!