ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Нас забули!" Терорист-інвалід із Донбасу поскаржився на "русскій мір". Відео

1.7тЧитати матеріал російською

Терорист "Л/ДНР", який залишився інвалідом після військових дій на окупованому Росією Донбасі, поскаржився на копійчану пенсію і "русскій мір", який забув про своїх.

Ролик виклав у Facebook український журналіст Денис Казанський. За його словами, це звичайна історія з фейкових республік (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Дурник купився на казки про "народну республіку", пішов воювати, втратив ноги і тепер нікому не потрібен. Русскій мір безжально списує таких в утиль", — прокоментував Казанський у Twitter.

Новини
Горланили "Священну війну": у центрі Києва зняли збіговисько "русского міра". Відео

Як розповів зрадник у відеоролику, він родом із Мар'їнки Донецької області, брав участь в евакуації кількох міст, "референдумі". З перших днів завжди був на передовій, поки не перетворився на інваліда першої групи. За словами терориста, йому призначили пенсію розміром 3200 рублів, яких не вистачає навіть на їжу.

Терорист-інвалід із Донбасу поскаржився на "русскій мір"

Терорист-інвалід із Донбасу поскаржився на "русскій мір"

Скріншот відео

"Всі ми йшли на референдум, були раді, щасливі. Ви зробили свій вибір, а я і такі, як я, підтримали ваш вибір, відстояли ваше право... Віддали найдорожче, що у нас є: деякі життя, деякі — здоров'я. Зараз ми потребуємо захисту", — обурився терорист.

"Ви кажете: ніхто не забутий, ніщо не забуте. Так ви вже забули нас! Я хотів отримати кімнату у гуртожитку. Я і цього не зміг домогтися! Невже це народовладдя таке, за яке ми йшли воювати?" — звернувся він до ватажків бойовиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Донецьку російська пропаганда запевняла, що в регіоні все добре і так звана республіка розвивається, проте знімки з міста свідчать про інше. В тому самому місті житель показав на відео, як виглядає колишній мегаполіс.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Тег
Донбас
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
12
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
у кремлевского лилипута проси! тот подаст! путин через брата вывевел в офшоры через дойчебанк 250 млрд доларов! красиво жить не запретишь
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Денис Казанский, это обычная история от фейковых украинских журналистов. Вот и всё. Кто этот "террорист"? Фамилия есть? Имя?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel