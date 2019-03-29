"Нас обдурили!" Царьов раптово розсердився на окупантів Криму

Екс-нардеп від Партії Регіонів, прихильник "русского міра" Олег Царьов, який розшукується українськими правоохоронцями, поскаржився на те, що його обдурила російська окупаційна "влада" Криму.

Він заявив, що "чиновники" півострова вирішили продати майно двох пансіонатів "Днепр" і "ХИИТовец" в Алушті, які у 2015 році були віддані екс-нардепу в оренду під реалізацію інвестпроектів, пише "Крим. Реалії".

"Усіх своїх друзів і знайомих тепер відмовляю від участі в інвестпроектах у Криму", — сказав Царьов.

Олег Царьов skelet-info.org

"Наші компанії підписали інвестугоду щодо шести об'єктів, вклали гроші, провели роботи, займалися серйозно цими об'єктами. Але Рада міністрів в односторонньому порядку розірвала ці договори", — пояснив він.

Царьов наголосив, що подав до суду, написав у прокуратуру, "але це нічим не закінчилося". Всі суди він програв.

За його словами, згідно з домовленостями з російською владою, фірми його сім'ї повинні були розвивати орендовані санаторії і встигли вкласти в них більше 10 мільйонів рублів. Але в підсумку в кримському "уряді" розірвали всі шість договорів.

"Виходить, що нас обдурили. Тому що "уряд" Криму підписує такі інвестдоговори, які суди потім розцінює як договір про наміри. А те, що ти по ньому витрачаєш гроші, нікого не хвилює. Щось раптом комусь перехотілося, і все розривається", — обурився Царьов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі спливло відео з екс-нардепом Олегом Царьовим, де він назвав Україну багатою країною та розхвалив її політику.

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