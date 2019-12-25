"Наруга над мертвим": окупанти Криму зганьбилися засохлою ялинкою. З'явилися фото

В окупованій Росією Євпаторії (АР Крим) ялинка, яку традиційно прикрашали на Новий рік в центрі міста, засохла. Але це не завадило окупаційній адміністрації продовжити робити її символом свята.

Безглузді фото наляписто прикрашеного дерева, що помирає, опублікували на сторінці блогу RoksolanaToday & Крим 25%.

"Євпаторія. Новорічні фарби, контрасти і ялинка, що не пережила "гавань"! Прикоасили вмираючу, сохне вона, бідна. Стільки років вона тішила городян і гостей. Прикраси на ній для мене виглядали, нібито хтось гірлянду на вмираючого натягнув. Таке склалося враження. Навіщо прикрашали? Незрозуміло. Оздоблення на ній виглядає, як наруга над мертвим", – написав автор допису.

Суха ялинка в Євпаторії, яку прикрасили окупанти RoksolanaToday & Крим 25%

Суха ялинка в Євпаторії, яку прикрасили окупанти RoksolanaToday & Крим 25%

Суха ялинка в Євпаторії, яку прикрасили окупанти RoksolanaToday & Крим 25%

Суха ялинка в Євпаторії, яку прикрасили окупанти RoksolanaToday & Крим 25%

Користувачів мережі також обурив безглуздий крок "влади" окупованого міста, і вони висміяли її в коментарях.

"Некрофіли", "Тю, а що, їй вода потрібна?", "Як і все на Росії", "Ви не розумієте, це підгнила "велич", "Євпаторійці вважають стан ялини, яка знаходиться біля окупаційної адміністрації, символом часу", – іронізують люди.

Євпаторія

Новорічні фарби

контрасти

І йолка, що не пережила гавань!

народила вмираючу

сохне вона бідна pic.twitter.com/tsxv07AzUX - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) December 24, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму "влада" зібралася знищити 65 кілометрів диких пляжів в Сакському районі. Окупанти визнали їх "проблемою" і постановили знищити до 2030 року.

Крім того, жителі Криму зізналися про економічний занепад, який настав після анексії півострова Росією. Місцеві зняли на відео повністю зруйнований окупантами один з цехів молокозаводу в Євпаторії.

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